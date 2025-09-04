El Gobierno habilita a kioscos de diarios a funcionar como operadores postales

El Gobierno nacional oficializó la desregulación del régimen de venta de diarios y habilitó a los kioscos a inscribirse como operadores postales. Con esta medida, los tradicionales puestos de diarios podrán sumar servicios de distribución de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas y productos de comercio electrónico.

El cambio se da en un contexto de caída sostenida en las ventas de diarios y revistas, impactadas por el avance de la digitalización. Con esta decisión, el Ejecutivo busca modernizar la actividad y otorgar nuevas oportunidades a un sector golpeado por la transformación tecnológica.

El decreto que impulsa la transformación

La medida fue instrumentada a través del Decreto 629/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello, y publicada en el Boletín Oficial. La norma deroga la regulación vigente desde el año 2000 y establece que la actividad pasará a regirse por el Código Civil y Comercial, además de las disposiciones municipales.

De este modo, los kioscos podrán registrarse ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o asociarse con operadores habilitados. En paralelo, se disuelve el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, que fijaba derechos de parada y zonas de influencia, considerados obsoletos y restrictivos.

Competencia, modernización y libre mercado

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la iniciativa al remarcar que la norma “libera la venta de diarios y revistas y devuelve a los municipios la gestión del espacio público”. En su visión, se trata de “una restitución de competencias municipales” que fomenta la libre competencia y la eficiencia en la prestación de servicios.

El Gobierno argumenta que esta decisión se enmarca en el objetivo de construir un Estado más ágil y menos intrusivo, que favorezca la libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Además, se busca abrir el mercado y modernizar el sector postal, en sintonía con otras medidas de desregulación impulsadas en 2024.

Un salvavidas para un sector en crisis

La medida también atiende a la delicada situación de los kioscos de diarios, cuya actividad se vio severamente reducida en los últimos años. Según los fundamentos del decreto, la caída de ventas provocada por la digitalización generó cierres masivos de puntos de venta y una pérdida progresiva de ingresos para los titulares de paradas y repartos.

En este marco, la posibilidad de ampliar su oferta con servicios postales y de comercio electrónico aparece como una alternativa concreta para revitalizar la actividad y ofrecer a los ciudadanos nuevos canales de distribución más cercanos y accesibles.