El Gobierno no pudo contener la inflación y enero dio 2.9%: “Esto se explica en gran parte por la suba de los alimentos”

El economista, Félix Schmidt, habló con Canal E y analizó que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9% y la variación interanual alcanzó el 32,4%, según los datos oficiales publicados por el INDEC.

Félix Schmidt señaló que los números oficiales se ubicaron por encima de lo anticipado por el Gobierno: “Teníamos las declaraciones de Caputo la semana pasada que había indicado que iban a dar en torno al 2,5 los datos y ahora sucedió de que estamos viendo que los datos que publicó el INDEC tras la salida de Marco Lavagna, dieron 2,9”.

Qué determinó la suba de la inflación durante enero

Según explicó, uno de los factores centrales detrás de este resultado fue el comportamiento de los alimentos. “Esto se explica en gran parte por la suba de los alimentos”, afirmó, y agregó que el nuevo esquema de medición genera confusión entre los analistas: “Con el nuevo índice te diera hasta un poquito menos porque pierde la ponderación de los alimentos, pierde peso y empiezan a tener más peso los servicios en el nuevo índice”.

En ese sentido, Schmidt detalló que varias consultoras privadas habían proyectado cifras algo menores. “Algunas consultoras lo estimaron y hablaban de que quedaba entre un 2,7 y 2,8 con el nuevo índice”, indicó.

Las estimaciones inflacionarias del Gobierno en duda

También puso el foco en la dinámica de los últimos meses y cuestionó el discurso oficial sobre la desinflación. “A mí me permite dudar algunas cosas sobre la narrativa que utiliza el Gobierno”, sostuvo. Y explicó: “En mayo tuvimos el piso de la inflación y después comenzó a subir de 1,5% y después se mantuvo en una tendencia levemente creciente hasta ahora llegar al 2,9”.

El entrevistado remarcó que esta tendencia también se refleja en la comparación interanual: “Esto lo podemos ver en la inflación interanual, que se ubicó en 32,4”. Sobre ese punto, añadió: “En octubre es que se dio lo más bajo de 31,3% y ahora también está nuevamente volviendo a crecer”.

Al analizar los rubros que más presionaron al índice, destacó el impacto de alimentos y bebidas, especialmente carnes y verduras. “Ya venimos de un proceso donde el año pasado las carnes aumentaron muy por encima de la inflación”, señaló. Incluso precisó que, “en algunos cortes llegaron a aumentar a más de un 70%, en promedio en forma un 55%”.