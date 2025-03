El impacto de la suspensión del CUIT: problemas y soluciones para contribuyentes

La nueva facultad de la AFIP de suspender el CUIT genera grandes dificultades para los contribuyentes, quienes se ven afectados sin poder defenderse ante una sanción fiscal que puede paralizar su actividad económica.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Mariano Ghirardotti, tributarista, quien analizó la reciente medida tomada por la AFIP, que permite suspender el CUIT de contribuyentes sin previa defensa.

Según Ghirardotti, "el problema principal es que, una vez que te suspenden el CUIT, quedás paralizado a nivel fiscal". Esta suspensión impide a los contribuyentes poder facturar, acceder a servicios de AFIP y cobrar por sus servicios.

"Hay dos situaciones diferentes: la anulación del CUIT y la figura del contribuyente no confiable", explicó el tributarista. La anulación del CUIT afecta a aquellos contribuyentes que tienen pequeños incumplimientos, como no presentar declaraciones juradas o no pagar impuestos en el tiempo. En cambio, el contribuyente no confiable enfrenta una fiscalización por parte de la AFIP que, al detectar irregularidades como domicilios falsos o facturas truchas, lo coloca en una lista que bloquea su capacidad de operar.

Contribuyentes no confiables: la arbitrariedad de la sanción

Ghirardotti explicó que la categoría de "contribuyente no confiable" se establece cuando la AFIP determina que un contribuyente no cumple con los requisitos legales básicos para operar. "Esto incluye situaciones donde no tienes domicilio, no puedes ser localizado, o donde las empresas no tienen consistencia, ni personal ni facturación real", señaló.

Este proceso, según el tributarista, resulta problemático porque "es un acto administrativo en el que no tienes derecho a defenderte antes de ser incluido en esta lista". Los contribuyentes afectados se encuentran sin recursos para presentar su caso o corregir las fallas antes de ser sancionados, lo que podría destruir sus negocios.

La situación para personas físicas y jurídicas

Una de las grandes preocupaciones es que tanto las empresas como los contribuyentes individuales (personas físicas) pueden ser incluidos en estas listas. Ghirardotti mencionó que "lo que se empezó a detectar son las usinas de factura", es decir, contribuyentes que conseguían facturas falsas para reducir su base imponible y pagar menos impuestos. La AFIP ha comenzado a tomar medidas severas contra estas prácticas, pero esto también afecta a contribuyentes legítimos que se ven atrapados en un sistema que no les da espacio para defenderse.

"Es una forma de apretar a los contribuyentes, porque si no presentan lo que se les exige, se quedan sin CUIT y eso paraliza toda su actividad", señaló el entrevistado, quien considera que estas sanciones son, en muchos casos, desproporcionadas.

¿Cómo se puede salir de la lista de contribuyentes no confiables?

Una vez que un contribuyente es incluido en la lista, el proceso para salir de ella no es inmediato. Ghirardotti explicó que "el tiempo puede variar entre 10 días a 2 meses para salir, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con todo lo requerido". Sin embargo, incluso después de cumplir con todos los requisitos, puede haber obstáculos. "Si un fiscalizador decide que falta un detalle en la documentación, aunque hayas cumplido con todo lo demás, te suspende el CUIT", agregó.

Esto genera una incertidumbre aún mayor, ya que los contribuyentes no tienen certeza de cuándo podrán recuperar su capacidad de operar. Además, los daños económicos son significativos, ya que "el que te debe pagar te tiene que retener más dinero porque aparecés como un contribuyente no inscripto", remarcó el tributarista.

Defensas y garantías legales ante la suspensión del CUIT

La principal crítica que Ghirardotti hace a este sistema es la falta de una defensa efectiva antes de que la sanción se aplique. "Lo que se plantea muchas veces en la justicia es que no pude ni defenderme antes de que me metieran en la lista de contribuyentes no confiables", mencionó. Esto crea un vacío legal que deja a los contribuyentes en una situación de indefensión, sin la posibilidad de corregir errores o aclarar malentendidos antes de que se les aplique una sanción tan severa.