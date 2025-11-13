El impacto de las retenciones cero recae sobre el agro: “Empezó la flaqueza en términos de ingresos de divisas”

El analista de mercados agrícolas, Germán Iturriza, pasó por Canal E y se refirió a la situación actual del comercio de granos y advirtió que, tras el fuerte adelantamiento de divisas del sector agroexportador, el ingreso de dólares podría resentirse en los próximos meses.

“En Argentina vivimos a una velocidad rayo, cada mes es un año para el mundo”, expresó Germán Iturriza, quien destacó que, “esos 7.000 millones de dólares que estaban entrando el 25, el 26, el 27 de septiembre fueron un salvavidas fenomenal para poder mantener el esquema de bandas por parte del Gobierno”.

Fuerte consumo de dólares durante el mes de octubre

Según desarrolló, esa inyección de divisas permitió sostener el mercado cambiario, junto con “un refuerzo por parte del gobierno norteamericano con anuncios impresionantes y después con la ejecución de forma concreta del swap en aproximadamente entre 2.000 y 3.000 millones de dólares”. Sin embargo, advirtió que la situación se complicó en octubre: “Tuvimos un octubre rabioso en términos de consumo de dólares para abastecer esa dolarización del mercado interno, que fue también descomunal, realmente un sube y baja letal”.

Iturriza explicó que ese adelantamiento de exportaciones provocó un vacío en los meses siguientes: “Si vos ingresaste de forma anticipada, negocio 2025 y negocio 2026, claramente al mes siguiente empezó la sangría, empezó la flaqueza en términos de ingresos de divisas”.

Dificultad en el sector agropecuario para cerrar negocios

Asimismo, señaló que el Gobierno logró estabilizar expectativas gracias al uso del swap y a la confirmación del esquema cambiario, pero aclaró que, “el mercado hoy en día, particularmente en soja y en el complejo sojero, le está costando hacer nuevos negocios”.

El entrevistado detalló que, “las declaraciones juradas de divisas se pueden dividir en dos tipos, las que ya ingresaron divisas y las que van a ingresar divisas”, y remarcó que las nuevas operaciones “fueron emitidas al 26% para soja, al 9,5% para maíz, para trigo”.

En este sentido, observó que, “noviembre está por encima del promedio, diciembre está en promedio, o sea la conclusión es, ya vendí lo que habitualmente vendo”. Pero alertó que, “enero estoy más o menos 500 millones de dólares por debajo de lo que vendo habitualmente”, lo que podría afectar el flujo de divisas en el primer trimestre del año.