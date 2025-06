El INDEC registró un repunte en la venta de maquinaria agrícola al exterior: “Las sembradoras han sido de las grandes favorecidas”

El sector de la maquinaria agrícola atraviesa un repunte en ventas, según los últimos datos del INDEC, sin embargo, la rentabilidad y la competitividad siguen siendo puntos críticos. En este contexto, este medio se comunicó con Enrique Bertini, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).

“El volumen de negocio ha crecido en el sector nuestro de fabricación nacional”, señaló Enrique Bertini. Sin embargo, aclaró que los datos del INDEC incluyen también productos importados: “El impacto no ha sido del todo como lo refleja el INDEC, porque claramente el INDEC está mostrando también la venta de maquinaria que es importada de Brasil”.

El negocio de las sembradoras fue el más favorecido

Según desarrolló, las sembradoras fueron las protagonistas del repunte: “Ha crecido bastante porque coincidiendo con la línea de financiamiento de Expoagro, que fue en marzo, y la posterior monetización del Banco Nación, claramente las sembradoras han sido de las grandes favorecidas”. Además, destacó que, “en implementos en general ha crecido”.

Respecto a las perspectivas para el año, Bertini dijo: “Nuestro pronóstico era justamente incrementar un 20% lo que fue el año 2024 y creo que se está cumpliendo”. También mencionó que Argentina mantiene una sólida reputación internacional en maquinaria agrícola. “Hemos desarrollado junto con el agricultor esta técnica de la siembra directa y claramente somos la vidriera del mundo”, afirmó. Sobre la misma línea, agregó: “Estamos con una tecnología que es envidiable del mundo y, por suerte, a la delantera de todo”.

Dónde se concentran las exportaciones de la maquinaria agrícola

Sobre el alcance de las exportaciones, detalló: “Estamos presentes en Sudáfrica, en Bulgaria, en Ucrania, en la Europa toda, en Colombia, obviamente en los países limítrofes”. Aunque aclaró que, “Brasil tiene una política comercial que impide o restringe la posibilidad de comercializar directamente productos argentinos”.

No obstante, el entrevistado advirtió que los volúmenes actuales no son los mejores: “Los niveles comparados con períodos anteriores no son altos”.

Por otro lado, señaló la necesidad de políticas públicas activas: “El país tiene que acompañar, el Estado tiene que acompañar”. En este sentido, explicó que los altos costos internos limitan la competitividad externa: “El precio de la maquinaria en el exterior lleva un componente de nuestro mayor socio que es el Estado, a través del sistema impositivo y a través del sistema de empleo”.