“El industricidio de Milei empuja a los pibes al narco”, la dura advertencia de Nacho Levy en “QR!”

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso recibió a Nacho Levy para hablar sobre el impacto del Gobierno de Javier Milei en los barrios populares. La charla giró en torno al deterioro económico, el cierre de comercios, la pérdida de trabajo y el crecimiento del narcotráfico.

Levy fue contundente al describir el presente social y aseguró que “hace dos años Milei representaba una esperanza de lo desconocido, pero hoy lo que se escucha es bronca”.

Según explicó, muchos jóvenes vieron en Milei una salida frente al desgaste del sistema político tradicional y la frustración acumulada por años. “Venía como una encarnación del enojo. Para muchos pibes, un plan de lucha no era suficiente porque están en plan de lucha desde que nacieron”, señaló.

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El referente de La Poderosa puso como ejemplo lo que ocurre en Barracas y en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde aseguró que los comercios bajaron sus persianas y el trabajo desaparece. “Caminás por avenida Iriarte y hay persianas cerradas, carteles de venta o alquiler por todos lados. Donde antes había una pizzería o un bar, hoy no hay nada”, relató.

Incluso contó que fue a una parrilla de barrio donde antes se llenaban las mesas y ahora casi no hay clientes. “Había 30 mesas armadas para cuatro personas. Solo una estaba ocupada y otra era la mía, tomando un café”, describió.

Para Levy, esa imagen explica parte del fenómeno de los 300 mil nuevos choferes de aplicaciones que aparecieron en los últimos meses: vecinos que perdieron otras formas de sustento.

La pobreza, los chicos que dejan la escuela y el avance narco

Durante la entrevista, también advirtió sobre el fuerte impacto en las familias más vulnerables. Señaló que el ingreso promedio en muchos hogares de barrios populares ronda los 330 mil pesos, muy lejos de lo necesario para no ser pobre. Además, alertó sobre el abandono escolar: “El 42% de los pibes dejaron la escuela. No abandonaron por decisión individual, dejaron para ayudar a que entre algo más de plata en la casa”.

En ese contexto, sostuvo que el narcotráfico avanza como una estructura paralela de contención económica. “Cuando no le podés pagar a la tarjeta, ni a la billetera virtual, ¿a quién le pedís? Al que te presta. Y ese que te presta es el financista narco”, afirmó.

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Levy explicó que muchas familias terminan atrapadas por deudas imposibles de pagar y amenazas directas. Según relató, esa presión obliga a muchos jóvenes a entrar en la cadena narco.

Detalló incluso cuánto puede ganar un chico dentro de esa estructura ilegal: desde vender droga en una esquina hasta cuidar un búnker o prestar su casa para el negocio. “Se quedaron sin alternativa. Si no me das 250 mil pesos cada quince días, te balean la casa. Entonces terminás vendiendo”, resumió.

También apuntó contra sectores policiales y sostuvo que sin connivencia policial el negocio no podría sostenerse: “No hay manera de aplicar el negocio narco sin un narco policial”.

La alarma por los desalojos y la Villa 31

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de integración urbana. Levy denunció que la intención de avanzar sobre esa normativa pone en riesgo miles de barrios y habló de una situación “terrorífica” en la Villa 31.

“Hay vallas, desalojos, clausuras, incautación de mercadería y prohibición para el laburante que vive de la venta ambulante”, afirmó. También advirtió que las restricciones incluso afectan el ingreso de ambulancias y materiales de construcción, algo que —según recordó— ya provocó tragedias en el pasado.

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Para el referente social, el problema no pasa por una discusión ideológica, sino por una realidad concreta que atraviesa todos los días a los vecinos. “Podés mirar el canal que quieras o creer los números que te muestran, pero en el barrio no hay forma de engañarse”, sostuvo.

El entrevistado cerró con una frase que resumió su postura sobre el presente económico y social: “El industricidio de Milei no es una consigna política. Es la vida cotidiana de millones de personas”.

LB