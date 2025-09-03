El objetivo de la reunión de gabinete convocada por Javier Milei: “Trata de volver a la mística del Gobierno"

En medio del escándalo por los audios y las denuncias de corrupción, el presidente Javier Milei reunió a todo el gabinete en Casa Rosada antes del cierre de campaña en Moreno y del viaje presidencial a Estados Unidos. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista, Alejandro Gomel, quien relató el clima político y las tensiones con la Provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel informó: “Aquí desde hace una hora aproximadamente el Presidente Javier Milay está reunido en el Salón Eva Perón con todo su gabinete. Una reunión importante en el marco de la crisis que venimos contando que atraviesa el Gobierno Nacional”. El objetivo, explicó, fue “tratar de alinear al gabinete, de volver a la mística del Gobierno y de tratar de retomar la iniciativa política”.

Controversia por el cierre de campaña en Moreno

Asimismo, describió la polémica por el acto en el barrio Trujillo: “Se hace en un lugar complicado, en Moreno, un barrio humilde, no favorable en general al Gobierno y en donde la provincia de Buenos Aires sale fuertemente a desaconsejar que el acto salga ahí”.

Según relató Gomel, la advertencia fue clara: “Es un lugar donde no hay buena iluminación, no hay buenos accesos, está parte de las calles inundadas, embarradas, no es fácil la seguridad del Presidente en este lugar y desaconsejan que vayan a ir ahí”.

Aun así, el Gobierno decidió avanzar: “El Gobierno dice, nosotros vamos a ir igual ahí y ahora hace un ratito nada más Axel Kicillof saca un comunicado oficial donde le pide a los vecinos de Moreno que no se acerquen”.

La visión de la provincia de Buenos Aires sobre el cierre de campaña

Ese mensaje, indicó el periodista, es leído como un movimiento político: “La provincia de Buenos Aires lo toma como una provocación, que el Presidente vaya ahí, habla de un plan del Gobierno para victimizarse si hay algún incidente”. Y agregó: “Es un final de campaña muy enrarecido y muy pesado”.

Luego, manifestó que el clima de confrontación escaló con las palabras de Javier Milei: “Paralelamente las declaraciones del Presidente diciendo que el kirchnerismo puede ser cualquier cosa hasta matarme”. Sobre la misma línea, comentó que esa frase conecta con la advertencia de Axel Kicillof: “Kicillof diciendo que no venga el Presidente, que no están dadas las condiciones de seguridad, no hago cargo del Presidente por lo que pase”.