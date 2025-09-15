El sector agropecuario continúa en estado de alerta ante el retroceso de la siembra directa

El vicepresidente de AAPRESID, Tomás Oesterheld, pasó por Canal E y expresó su preocupación por la caída en la adopción de la siembra directa en Argentina y alertó sobre los riesgos de volver a prácticas convencionales de labranza.

Tomás Oesterheld recordó que la siembra directa revolucionó la producción agrícola: “La humanidad, desde que empezó la agricultura, consideró la labranza como la única forma de hacerla. Después, de a poco, un montón de gente se fue empezando a dar cuenta que la naturaleza en vez de influir en ella, a lo mejor era acompañarla y tratar de mantener los suelos lo más parecidos posibles a como estaban en su forma natural”.

La incorporación de la siembra directa en Argentina

Sobre su expansión en el país, destacó: “Argentina, por suerte, fue de los países que más rápido incorporó y evolucionó muchísimo en la siembra directa hasta llegar a casi el 100% de la superficie bajo este sistema. Estamos muy contentos y orgullosos de esos números”.

Oesterheld advirtió que la vuelta a la labranza responde a urgencias inmediatas. “Es un problema de urgencias y de que lo importante pasa a quedar relegado por culpa de la urgencia. En muchos casos, por una mirada cortoplacista, por ahí algún pequeño ahorro de costos que después ya en el mediano plazo no es tan así”.

Dónde tiene más impacto la utilización de la labranza

Al referirse a las zonas con mayores dificultades, explicó: “En los lugares a donde está avanzando la labranza es justamente un poquito más en los lugares a donde los suelos son más frágiles, entonces a donde más se debería estar defendiéndola es a donde está entrando la labranza como opción”.

Por otro lado, el vicepresidente de AAPRESID advirtió sobre el manejo del agua: “Cada milímetro que caiga ese productor que tiene tosca lo necesita cuidar como si fuera oro y con una labranza lo único que está haciendo es permitiendo que esa agua se evapore”.

Sobre las declaraciones de un especialista mexicano que cuestionó la forma de sembrar en Argentina, comentó: “Los productores argentinos tenemos que estar muy tranquilos porque somos de los mejores del mundo con una presión impositiva que nos mantiene constantemente alerta. Nosotros trabajamos muy ligados a la ciencia y podemos tener algunos problemas que estamos viendo cómo solucionarlos constantemente”.