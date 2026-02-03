“El trigo fue el salvador este año para lograr un ingreso de divisas inesperado de 1.850 millones de dólares”

El analista del mercado de granos, Pablo Adriani, pasó por Canal E y explicó por qué el trigo y la cebada representaron la mayor parte de los dólares ingresados en enero, también advirtió por un febrero “complicado”, cuestionó duramente a la Unión Europea por las restricciones al biodiesel y alertó por el impacto de la sequía en la producción y el ingreso de divisas.

Para Pablo Adreani, “el trigo fue el salvador este año para lograr, el trigo y la cebada forrajera, para lograr un ingreso de divisas inesperado de 1.850 millones de dólares”. Además, remarcó que el trigo cerró “una campaña, una cosecha récord, que se puede estimar en 28 millones de toneladas”, y explicó que las declaraciones juradas de ventas al exterior fueron determinantes.

Cuántas toneladas de producción se registraron durante diciembre y enero

Según detalló, “en el caso del trigo, fueron de 4.600.000 toneladas en diciembre, y 3 millones, casi 4 millones de toneladas en enero”, lo que impactó directamente en la liquidación de divisas. A eso se sumó la cebada forrajera, con “cerca de un millón de toneladas registradas para enero y febrero”.

En ese contexto, Adreani estimó que, “estos dos productos, creo que se han llevado el 70% de la liquidación de divisas de enero”, mientras que el aporte del complejo sojero fue limitado: “Muy poco del complejo exportador o industrial, con exportaciones fundamentalmente de aceite y de harina de soja”.

Preocupación por la entrada de divisas durante febrero

De cara a los próximos meses, el panorama aparece más ajustado. En este contexto, anticipó: “Yo creo que tenemos ahora un mes, un febrero, marzo complicados, que habrá que ver quién va a ser el próximo salvador de febrero”. Sobre la misma línea, aclaró que el trigo difícilmente vuelva a jugar ese rol porque “tiene declaradas solamente 180.000 toneladas y la cebada tiene 270.000”.

Por otro lado, el entrevistado se refirió sobre la soja con respecto de China. “No creo que la soja repita lo que sucedió el año pasado cuando China decidió importar soja de Argentina”, afirmó, y explicó que sin ese factor “se va a complicar lo que es el ingreso de divisas por poroto de soja y vamos a tener que depender exclusivamente de lo que sería el aceite de soja y la harina de soja”.