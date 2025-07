Eliminación de la barrera sanitaria: “Es muy malo para la Patagonia y para el país bajar nuestro estatus sanitario”

El productor ganadero, Juan Gabriel Seleme, titular de la cabaña San Marón de Espartillar y criador del toro Hereford que inauguró la pista central de la Exposición Rural 2025, conversó con Canal E y criticó la política sanitaria del Gobierno, defendió la producción patagónica y destacó los avances en genética animal.

Juan Gabriel Seleme explicó que la cabaña San Marón de Espartillar tiene su eje en la Patagonia: “Nuestra principal producción está en la Patagonia, donde criar es bien complejo dentro de los climas hostiles. Hoy tenemos un día, por ejemplo, con ráfagas de 100 kilómetros por hora”.

Cuál es la situación del sector ganadero

Sobre la situación del sector, comentó: “Hay que valorar la situación macro, en la que desde hace mucho tiempo el precio de la invernada no valía lo que vale hoy, tres dólares el ternero no es un precio que hubiéramos visto hace mucho tiempo”.

Si bien aclaró que, “uno no convalida las retenciones”, Seleme expresó: “Me parece que es una situación que el Gobierno debe prevenir, la Argentina podría producir mucho más y los ingresos los debería haber vía ganancias. Nosotros estamos en función de que no sienten el nazo del cogote, porque me parece que eso tendría mucha más productividad para la ganadería”. Además, destacó que, “la ganadería es el principal ingresante de divisas de este país”.

Las implicancias de eliminar la barrera sanitaria

Sobre la Resolución 460 de Senasa, que eliminó la barrera sanitaria para carne con hueso hacia la Patagonia, resaltó: “Esto es muy malo, básicamente es muy malo para la Patagonia y para el país bajar nuestro estatus sanitario es nivelar para abajo, no tiene ningún sentido esta situación”.

El productor explicó que ya sufrieron consecuencias concretas: “Nosotros en este momento estamos exportando un toro a Chile, pero no tenemos la posibilidad de seguir exportando a Chile”.

Además, remarcó: “El 70% de la carne que se consume en Patagonia es de origen supra barrera, ingresar hueso no tiene demasiado sentido, no es que va a bajar la carne en Patagonia, los que la venden en el mismo lugar del norte la venden al mismo precio”.