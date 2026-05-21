Emilio Apud aseguró que “la energía está para el mercado exportador”

El sector energético argentino atraviesa un momento clave impulsado por el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas. Emilio Apud, consultor, exsecretario de Energía y Minería y director de YPF destacó que, en los últimos 12 meses, la balanza comercial energética acumuló un superávit cercano a los 9.000 millones de dólares, favorecido tanto por el aumento de las exportaciones como por la suba internacional del crudo.

“En los últimos 12 meses está dando 9.000 millones de superávit de la balanza comercial energética”, señaló el especialista. Además, explicó que la mejora responde al incremento de la producción y al contexto internacional, donde el precio del petróleo subió casi un 50% desde marzo.

Apud aseguró que el verdadero potencial está en Vaca Muerta, cuyo desarrollo permitiría transformar a la Argentina en un jugador central del mercado global energético. “La energía está para el mercado exportador. Ya el mercado local es muy pequeño en comparación de la potencialidad que tiene el yacimiento de Vaca Muerta”, sostuvo.

El futuro del gas y el fin de las importaciones

El exfuncionario remarcó que Vaca Muerta posee uno de los mayores reservorios de shale gas del mundo y afirmó que el país cuenta con recursos suficientes para abastecerse durante más de dos siglos.

“Tenemos para el consumo argentino más de 200 años”, expresó. Sin embargo, explicó que las importaciones actuales son consecuencia de “20 años de populismo energético” que frenaron inversiones en exploración, explotación y transporte.

En ese contexto, destacó las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente los proyectos de gasoductos y plantas de licuefacción destinadas a exportar gas natural licuado (GNL). Según estimó, el país dejaría de importar gas hacia 2028. “En el 28 no tenemos que importar más nada, va a ser todo exportación”, afirmó.

Subsidios, combustibles y competitividad

Apud también se refirió al esquema de subsidios energéticos y sostuvo que actualmente los usuarios residenciales pagan cerca del 70% del costo real del gas. En contraste, recordó que en 2023 el Estado absorbía la mayor parte del gasto energético.

“Ahora duelen las tarifas, cuestión que antes era un regalo”, indicó.

Sobre el RIGI, defendió la necesidad de generar incentivos para acelerar inversiones millonarias. “Es una herramienta para acelerar el proceso de inversión”, explicó, y aclaró que los beneficios fiscales apuntan a proyectos que no existirían sin ese esquema.

Finalmente, analizó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio del petróleo y consideró que la Argentina podría beneficiarse como proveedor confiable y alejado de los focos geopolíticos. “Va a haber más demanda para países productores como el nuestro que están alejados del tema de conflictos geopolíticos”, concluyó.