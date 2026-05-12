En el marco de una nueva marcha universitaria persiste “una situación de mucha tensión en la política, la sociedad y la economía”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en la previa de una nueva marcha federal universitaria, habló con Canal E y analizó el creciente conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario, y alertó sobre el impacto que la crisis puede tener en la economía, la política y las inversiones.

Ariel Maciel sostuvo que existe “una situación de mucha tensión en todo lo que tiene que ver con la política, la sociedad y la economía”, y remarcó que esa preocupación no sólo aparece en el debate local, sino también entre “los actores de mayor relevancia y aquellos que tienen que tomar decisiones en el país”.

Los antecedentes del enfrentamiento entre la Universidad Pública con el Gobierno

Asimismo, recordó que el conflicto universitario ya había generado una señal de alarma para el oficialismo desde el inicio de la gestión. “El primer gran problema de Javier Milei, desde que asumió la presidencia, aquel diciembre de 2023, fue básicamente la marcha universitaria federal que se hizo en abril del 24”, afirmó.

Según explicó Maciel, aquella movilización marcó “la primera vez que el Gobierno, y que en realidad la política local internacional, vio como una debilidad en un gobierno realmente muy, pero muy fuerte”.

La importancia de las universidades para el futuro

Luego, manifestó que el reclamo universitario trasciende las divisiones políticas tradicionales: “Hay algunos temas que son bastante, que trascienden a toda la sociedad y la cuestión del futuro de las generaciones es importante y eso lo muestran las universidades”.

El entrevistado también vinculó el conflicto universitario con el ajuste en áreas estratégicas del Estado y advirtió sobre las consecuencias para el desarrollo productivo argentino. “El grueso, ¿dónde está la clave de los recortes? Recortes que el propio Manuel Adorni anunció que iban a ser del 2% en todas las áreas”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que el impacto más fuerte se observa “básicamente en ciencia y tecnología” y agregó: “La profundización del plan económico al estilo de los noventa, en donde todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Argentina en términos de transformación, de valor agregado, se va apagando”.