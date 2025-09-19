El productor agropecuario y asesor técnico de San Antonio de Areco, Sebastián Rodríguez, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el impacto del exceso hídrico en el norte de la provincia de Buenos Aires, explicó la implementación de la siembra variable y advirtió sobre los márgenes ajustados que enfrentan los productores en la actual campaña agrícola.

Sebastián Rodríguez describió la situación en su zona: “La situación hídrica, en lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires estamos con excesos hídricos, no con campos anegados. Los campos anegados están más para lo de 9 de Julio, Carlos Casares, más para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Nosotros acá estamos con, digamos, con charcos en los lotes y con retrasos en algunas labores por el exceso de lluvia que tenemos”.

En qué consiste la siembra variable

Sobre la siembra variable, detalló: “Es una tecnología nueva que se está implementando. Vos con unas imágenes satelitales determinás qué tipo de lote tenés, qué características tiene el suelo en el lote y con un software, se programa. Entonces vos podés poner más semillas de maíz en la parte que es mejor lote, menos semillas de maíz por hectárea en la parte que el suelo de inferior calidad”.

Rodríguez explicó que esto permite “compensar y sembrar, digamos, específico para cada ambiente, cada parte del lote, lo que necesite para sacar el mejor rendimiento”.

Las empresas más importantes pueden utilizar la siembra variable

Aunque reconoció que no es accesible para todos: “No es una tecnología barata, las máquinas con esta tecnología son mucho más caras que las máquinas convencionales, entonces no es una tecnología fácil de adoptar para el productor. Siempre empiezan los productores de punta, empresas grandes, y después va derramando y va haciéndose más general, pero la tecnología funciona”.

Por otro lado, el entrevistado explicó la estrategia de rotación: “Un año se hace soja de primera, en ese mismo lote el año que viene se hace trigo y después va soja de segunda, y en el tercer año hacés maíz, se diversifica un poco el riesgo del maíz, es un último bastante alto en consumo, es caro producirlo, con eso vos diversificás un poco el riesgo de lluvias”.

Asimismo, defendió la siembra directa: “La siembra directa nos ha mejorado un montón el suelo durante un montón de años con cobertura, con el aumento de materia orgánica y eso mejora muchísimo”.