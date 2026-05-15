En “QR!” advirtieron que “Adorni no le permitió disfrutar a Milei la baja de la inflación”

En el programa “QR!”, emitido por Canal E y conducido por Pablo Caruso, los panelistas Jose Amore y Guido Bambini analizaron el momento político que atraviesa el gobierno de Javier Milei tras la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Durante el debate, aseguraron que el caso terminó opacando incluso uno de los principales logros económicos que buscaba mostrar el oficialismo: la desaceleración de la inflación. “Adorni no permitió disfrutar la baja de la inflación”, señalaron en el ciclo televisivo al describir cómo el escándalo desplazó cualquier intento del Gobierno por recuperar iniciativa política.

La discusión giró en torno a una escena protagonizada por Adorni durante la inauguración de un parque solar, donde el funcionario apareció incómodo, en silencio y sin capacidad de reacción frente a las cámaras. En el estudio interpretaron esa situación como una muestra del desgaste personal y político que atraviesa el vocero presidencial.

“Un vocero mudo” y la crisis de imagen

Durante el programa, los panelistas remarcaron que el episodio expuso un cambio notorio en la actitud pública de Adorni, habitualmente identificado por su rapidez discursiva y su capacidad para manejar conferencias de prensa.

“En cualquier otro momento Adorni salía con algún recurso narrativo. Esta vez quedó completamente descolocado”, comentaron en el análisis televisivo.

También señalaron que el Gobierno no logró capitalizar políticamente la baja inflacionaria porque la atención pública quedó concentrada en la situación judicial del funcionario.

Según plantearon en “QR!”, la imagen de un “vocero mudo” terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la semana política y afectó la narrativa oficialista.

La declaración del contratista y las nuevas pruebas

Otro de los ejes centrales del programa fue la ampliación de la declaración judicial del contratista Matías Tabar, quien aportó documentación y chats vinculados a las remodelaciones realizadas en la casa de Adorni en el country Indio Cuá.

Los panelistas recordaron que el empresario confirmó ante la Justicia que las obras alcanzaron un valor cercano a los 245 mil dólares y que los pagos se realizaron en efectivo y en moneda extranjera.

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En ese contexto, destacaron que incluso personas cercanas al jefe de Gabinete comenzaron a expresar preocupación por la situación política que enfrenta el funcionario.

“Las personas que realmente lo conocen ven esta escena y se agarran la cabeza”, afirmaron durante el debate.

Tensiones internas y desorden político

En en el programa también aseguraron que el caso generó incomodidad dentro del propio oficialismo y mencionaron especialmente el malestar en sectores cercanos a Karina Milei y al entorno presidencial.

Además, hicieron referencia a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien volvió a marcar distancia respecto de la situación de Adorni y sostuvo que había advertido previamente sobre cómo debía manejarse el tema.

Para los panelistas, el Gobierno comenzó a mostrar señales de desorden político y dificultades para sostener la centralidad discursiva que había logrado durante los primeros meses de gestión.

“Esta semana se rompió la idea de que Milei ordena todo”, concluyeron durante el programa.

LB