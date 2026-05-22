En “QR!” cuestionaron los operativos de Jorge Macri: “Son violentos y no resuelven nada”

En el programa “QR!” de Canal E analizaron los operativos impulsados por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires y cuestionaron tanto su efectividad como el enfoque de la gestión.

Durante el ciclo conducido por Pablo Caruso, la directora de integración productiva de la ONG Fundar y exfuncionaria porteña, María Migliore, sostuvo que las medidas implementadas por el Gobierno porteño “son violentas y no resuelven nada”.

Jorge Macri anunció que la Ciudad financiará la atención de los porteños en el Hospital de Clínicas

“Se gobierna para las redes sociales y no para resolver los problemas reales de la gente”, afirmó.

La dirigente aseguró que los operativos realizados en villas y barrios populares no generan mejoras sostenidas en materia de seguridad ni en la lucha contra el narcotráfico.

Las críticas a Jorge Macri por los operativos en barrios populares

Durante la entrevista, Migliore cuestionó la falta de políticas integrales en la Ciudad y señaló que los despliegues policiales aislados no alcanzan para resolver los problemas estructurales.

“Si vos no ampliás calles, no iluminás, no llevás servicios y no sostenés presencia del Estado, no resolvés la violencia”, expresó.

Además, aseguró que existe una contradicción en el discurso oficial sobre urbanización e integración urbana.

La exministra recordó declaraciones recientes de Jorge Macri en las que cuestionó políticas de urbanización realizadas en villas porteñas durante gestiones anteriores. “Decir que fracasó la integración urbana es una mentira absoluta”, sostuvo.

Las críticas a la gestión de Jorge Macri en la Ciudad

Migliore también apuntó contra la gestión general de la Ciudad y aseguró que actualmente existen problemas de funcionamiento en distintas áreas.

“El subte está peor, la recolección de basura está peor y los espacios públicos están peor”, afirmó.

Jorge Macri anunció un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación

En ese sentido, atribuyó parte de la crisis social al contexto económico nacional, aunque remarcó que muchos de los problemas de la Ciudad responden a “falta de gestión, falta de visión y ausencia de políticas que transformen”.

El debate sobre la integración sociourbana

Durante el programa también se discutió el futuro de las políticas de integración sociourbana y los cambios impulsados por el Gobierno nacional.

Migliore explicó que este tipo de políticas buscan garantizar servicios básicos en barrios populares, como agua potable, iluminación, pavimentación y acceso para ambulancias y patrulleros.

Además, cuestionó el desfinanciamiento del Fondo de Integración Sociourbana y alertó sobre el impacto que podría tener el retroceso de estas iniciativas. “El lugar donde nacés sigue condicionando tu futuro”, advirtió.

La dirigente recordó además que sus diferencias con Jorge Macri sobre la mirada de intervención en barrios populares ya existían cuando ambos compartían gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

LB