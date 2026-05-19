En “QR!”, Gustavo Barrera advirtió: “Hay vecinos de Villa Gesell que ya sufren cortes de gas por no poder pagar”

En el programa "QR!", conducido por Pablo Caruso en Canal E, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, alertó sobre el impacto que tendría la eliminación del beneficio de zona fría en las tarifas de gas y aseguró que ya hay familias afectadas por cortes en el servicio.

“Hay algunos vecinos que ven afectado el servicio por no poder pagarlo”, sostuvo Barrera durante la entrevista, en la que analizó las consecuencias económicas y sociales de la medida que impulsa el Gobierno nacional.

El jefe comunal explicó que en Villa Gesell existen alrededor de 15 mil medidores y estimó que las boletas de gas podrían pasar de un promedio de entre 50 y 70 mil pesos a superar los 100 mil si se elimina el subsidio.

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Durante la charla con Caruso, Barrera afirmó que el problema no se limita únicamente al aumento de tarifas, sino que forma parte de un contexto económico más amplio marcado por la caída del consumo, la baja rentabilidad comercial y el deterioro salarial.

“Lo más afectado siempre termina siendo el laburante, los trabajadores y las familias”, remarcó.

El intendente también señaló que las principales actividades económicas de Villa Gesell, el turismo y la construcción, fueron golpeadas por las políticas económicas nacionales.

Además, advirtió que la quita del beneficio impactaría directamente en hoteles, restaurantes y complejos turísticos que necesitan calefacción durante el invierno.

Críticas al Gobierno y tensión en el Congreso

En otro tramo de la entrevista, Barrera cuestionó las negociaciones políticas impulsadas por el oficialismo para conseguir apoyo legislativo en torno al debate por las zonas frías.

“Estamos acostumbrados a que este Gobierno negocie votos”, lanzó el intendente, luego de que se conocieran versiones sobre acuerdos con provincias del norte para ampliar subsidios en zonas cálidas mientras se reducirían beneficios en otras regiones del país.

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En el programa también se analizó la sesión convocada en Diputados para discutir modificaciones al régimen de zonas frías y otros proyectos impulsados por la oposición, entre ellos iniciativas vinculadas a salud y licencias parentales.

La periodista Jose Amore explicó que el oficialismo busca avanzar con cambios sobre el esquema aprobado en 2021, cuando se amplió el registro de zonas frías por impulso del diputado Máximo Kirchner.

La preocupación por el invierno y la falta de inversión

Barrera también advirtió sobre problemas estructurales vinculados al suministro energético y mencionó la falta de inversión en una estación compresora ubicada cerca de la Ruta 2.

Según sostuvo, esa situación ya había provocado faltantes de gas durante el invierno pasado y podría volver a generar inconvenientes en plena temporada invernal.

“Corremos el riesgo de tener tarifas más altas y además quedarnos sin servicio”, alertó.

LB