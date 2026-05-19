El frío polar se consolidará este martes sobre Rosario y el Gran Rosario, transformando por completo el ritmo de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cielo mayormente despejado, pero la combinación de bajas temperaturas y alta humedad generará condiciones difíciles. Los trabajadores y estudiantes sentirán el rigor del invierno anticipado desde las primeras horas de la jornada en toda la zona metropolitana.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con un ambiente gélido y marcas térmicas muy bajas en las afueras, especialmente en Funes y Roldán, donde el termómetro registrará apenas 4°C. La humedad rozará el 95%, un factor clave en nuestra región que potenciará la formación de densos bancos de niebla. La visibilidad se reducirá drásticamente en los accesos viales, por lo que las autoridades exigirán máxima precaución a los conductores.

Clima martes 19 de mayo

Hacia la tarde, el sol brillará en un cielo limpio sobre el Monumento a la Bandera y la costa santafesina, pero el ambiente continuará sumamente fresco. La temperatura máxima alcanzará apenas los 13°C en el Cordón Industrial debido a la presencia de un viento leve pero constante del sector sur. En la zona de islas del Río Paraná, las ráfagas aumentarán la sensación de frío, obligando a usar abrigo pesado.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El sur provincial experimentará condiciones de estabilidad atmosférica, aunque bajo un aire de origen polar que mantendrá las temperaturas en niveles mínimos. Localidades como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución registrarán heladas matutinas suburbanas debido al enfriamiento nocturno. El SMN descarta la probabilidad de lluvias para hoy, por lo que la jornada transcurrirá seca pero con un ambiente riguroso.

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No hay alertas vigentes por tormentas, pero los partidos del sur santafesino vigilarán de cerca la evolución tecnológica de los radares por la persistencia de neblinas. El viento sur dominará la circulación general, garantizando que la masa de aire frío se estacione durante las próximas 24 horas. Los productores agropecuarios de la región deberán tomar previsiones ante la persistencia de estos fenómenos de enfriamiento.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

El resto de la semana presentará una tendencia similar, con mañanas invernales y tardes apenas templadas. El viento del río rotará levemente hacia el este durante el miércoles, lo que aportará un poco más de nubosidad pero mantendrá las máximas clavadas en los 14°C. Recién hacia el fin de semana el termómetro mostrará un leve y progresivo ascenso en toda la región del Gran Rosario.