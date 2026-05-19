El aire de origen polar dominará toda la jornada con temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 6 °C y los 8 °C, consolidando la mañana más fría en lo que va del mes. La máxima trepará hasta los 19 °C por la tarde bajo un cielo completamente despejado y sin alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional para el área metropolitana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 19 de mayo

El invierno anticipado se sentirá con fuerza en las primeras horas del día. En la Ciudad de Buenos Aires, el termómetro marcará una mínima de 8 °C, pero la sensación térmica será inferior en las zonas de parques debido a la presencia de viento leve del sector sur y sudoeste. La humedad se mantendrá en niveles moderados, aportando un ambiente seco, ideal para dejar el paraguas en casa ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0%.

Clima martes 19 de mayo

En los partidos del Conurbano bonaerense, el enfriamiento nocturno se profundizará notablemente. Las áreas suburbanas registrarán marcas mínimas de hasta 6 °C, con posibles neblinas aisladas en zonas rurales bajas. Hacia la tarde, la radiación solar permitirá un ascenso térmico generalizado en todo el AMBA, alcanzando máximas de entre 18 °C y 19 °C, con ráfagas suaves que no superarán los 15 kilómetros por hora.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de alta presión garantizará condiciones de tiempo estable en las provincias centrales. En la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario presentará una mañana fría con una mínima de 8 °C y un cielo parcialmente nublado que se despejará hacia el mediodía. Por su parte, la provincia de Córdoba registrará marcas térmicas bien bajas en el amanecer, con una mínima de 5 °C y una tarde templada de 17 °C.

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De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, la mayor parte del territorio nacional no mostrará fenómenos extremos para esta jornada. La región patagónica mantendrá heladas generalizadas en la provincia de Chubut y la provincia de Santa Cruz, mientras que el extremo norte argentino presentará nubosidad variable con temperaturas máximas estables que no superarán los 22 °C, sin riesgo de tormentas.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico para los próximos tres días mantendrá la tendencia de ambiente invernal y marcas estables. Durante el miércoles, el viento rotará levemente al sector este, lo que incrementará de forma paulatina la nubosidad sobre el Río de la Plata. La temperatura máxima sufrirá un leve retroceso, posicionándose en torno a los 14 °C, mientras que la mínima continuará en el orden de los 7 °C con cielo cubierto.

Hacia el jueves y el viernes, la masa de aire frío se consolidará definitivamente en la región central del país. Los vientos soplarán de manera persistente desde el sector sur, asegurando jornadas con cielos despejados a parcialmente nublados y tardes frescas que rozarán los 12 °C de máxima. Los valores mínimos se sostendrán firmes en los 6 °C, obligando a mantener los ambientes calefaccionados durante el resto de la semana.