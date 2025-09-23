En qué consiste la nueva moratoria que permite a los contribuyentes de CABA regularizar sus deudas

El tributarista, Marcelo Rodríguez, en contacto con Canal E, se refirió a la reciente moratoria impositiva lanzada por la Ciudad de Buenos Aires y explicó en detalle los beneficios, los alcances y las críticas que genera entre los contribuyentes cumplidores.

“Desde la ciudad de Buenos Aires se instrumentó, a partir de una ley que recientemente ha sancionado la legislatura, un proyecto emanado del Poder Ejecutivo que pone en funcionamiento una nueva moratoria que permite a los contribuyentes de la ciudad regularizar sus deudas vencidas hasta el 31 de agosto”, afirmó Marcelo Rodríguez.

Qué beneficios ofrece la nueva moratoria

Según explicó, la medida “prevé amplios beneficios como condonación de sanciones, esto es multas, reducción de intereses hasta el 100% y adicionalmente la posibilidad de extinguir procesos penales en curso a través de la cancelación de las obligaciones que motivaron el inicio de esta acción penal”.

Rodríguez planteó que uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de cerrar causas judiciales: “Es una amnistía, es un indulto, esto está enmarcado en lo que es la ley penal tributaria. Lo que hacen estos procesos de regularización es permitir a través del pago del contribuyente la extinción total de esta acción penal”.

Polémicas en la nueva medida

Asimismo, detalló que, “la norma contempla una vez más hasta 48 cuotas, lo que se prevé incluso es la suspensión de la acción penal mientras se espera que el contribuyente termina de cancelar la deuda”.

En este sentido, el tributarista comentó que la finalidad es práctica: “Esto busca liberar a la justicia de estos procesos, porque finalmente lo que buscan estos procesos es castigar con pena de cárcel a aquel evasor que no ha cumplido adecuadamente. Lo que se busca es suspender este proceso y lograr el resarcimiento por parte del contribuyente de su deuda y generar recursos para el erario público”.

Sobre si existen topes para la adhesión, expresó: “Esto tiene en la mano una acción a tipo penal y un tema de generalidad del beneficio, con lo cual, no hay límites, esto es bastante común, repito a nivel nacional”.