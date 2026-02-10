Entusiasmo en el sector de la carne aviar ante la reapertura del mercado con la Unión Europea

El director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas de Argentina (CEPA), Carlos Sinesi, habló con Canal E tras la publicación del reglamento 278/2026 de la Unión Europea que habilita nuevamente las exportaciones desde el 1° de marzo.

“La verdad que estábamos muy ansiosos con el tema de la Unión Europea, es uno de los pocos países que nos quedaba, o en este caso un bloque, que nos quedaban sin abrir”, sostuvo Carlos Sinesi, al destacar la relevancia de un destino caracterizado por productos de alto valor agregado.

La reglamentación parar retomar las exportaciones

El cierre del mercado europeo se había producido tras un brote de gripe aviar altamente patógena en la provincia de Buenos Aires a mediados de 2025. Ahora, con la publicación oficial, el sector vuelve a proyectar envíos: “En el reglamento dice que hay que esperar 20 días para empezar a enviar mercadería, pero para nosotros es sumamente importante la Unión Europea”.

En condiciones normales, el flujo comercial con la Unión Europea alcanza entre 7.000 y 7.500 toneladas anuales. “Con la Unión Europea más o menos normalmente serían 7.000/7.500 toneladas lo que se exporta”, explicó Sinesi, quien además remarcó las expectativas que genera el acuerdo Mercosur–UE.

Enorme expectativa por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

“La verdad que estábamos muy contentos con el acuerdo de Mercosur-UE porque eso nos permitiría en principio duplicar esas exportaciones con tarifas muy buenas para poder enviar”, señaló, aunque aclaró que aún resta la aprobación parlamentaria: “Hay que esperar un poco a que el Parlamento Europeo apruebe el acuerdo y obviamente nuestro Congreso también lo apruebe para empezar a ejecutar”.

Además de Europa, el sector aviar sigue de cerca la reapertura de otros destinos clave. “De los mercados importantes es el que nos queda China”, afirmó el entrevistado, y precisó que, “habría una reunión a fin de marzo o principio de abril para terminar de definir esta situación”.

En paralelo, Chile y Corea del Sur avanzan en procesos técnicos. “Hoy nos está visitando Chile para hacer la auditoría de reconocimiento”, comentó, mientras que sobre Corea explicó: “Están ahora en una consulta pública que se resolvería en un plazo de 15 días, y a partir de ahí quedaría reabierto nuevamente el mercado coreano”.