Ernesto Mattos: “De enero a septiembre contabilizan 23.000 millones de dólares que salieron del sistema”

El economista, Ernesto Mattos, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en los dichos de Scott Bessent sobre la activación del swap entre Argentina y Estados Unidos y la ganancia que obtuvo el Tesoro norteamericano tras intervenir en el mercado cambiario local.

“Yo lo pensaría como una calesita, te ganaste una vueltita más después de las elecciones”, graficó Ernesto Mattos, al referirse a la extensión del apoyo estadounidense. “Porque acá la clave es que esta primera vuelta donde el Tesoro norteamericano intervino en el mercado argentino, estabilizando el tipo de cambio para que no siguiera creciendo, se dio en una combinación que no se está planteando pero hay que plantearla”, describió.

Cuántos dólares salieron del sistema

Asimismo, detalló los motivos detrás de la intervención: “Durante el mes de septiembre se fueron, por lo menos de enero a septiembre, esto sumamos todo, pero septiembre fue de 6.000 millones de dólares negativo en compra de billetes y divisas. Estamos hablando de que de enero a septiembre contabilizan 23.000 millones de dólares que salieron del sistema”.

Esa fuerte presión sobre el mercado cambiario, explicó Mattos, llevó a que el Tesoro de Estados Unidos actuara para “calmar y estabilizar la cuestión cambiaria, porque se veía una presión que ya se había compensado con una devaluación”.

La ayuda del Tesoro de Estados Unidos para llegar a la elección

Según desarrolló, el acuerdo fue claro: “Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Tesoro? Dijo, bueno, te doy 3.000 millones de dólares para llegar a la elección. Ahora necesito cobrar. Tengo estos pesos, así que necesito volver a los dólares”.

El economista recordó que el vínculo entre Argentina y Estados Unidos forma parte de una estrategia política más amplia. “El Presidente lo aclaró varias veces. Comenta siempre que hay una alianza, una estrategia geopolítica donde Argentina está sumada, digamos, y como está sumada en esa alianza, consigue este tipo de salvatajes”.

Sin embargo, advirtió que el futuro dependerá de los datos cambiarios: “El dato que yo te dije de septiembre, de menos 6.000 millones de dólares, que es lo que antes conocíamos como FAE, Fuerza de Capitales, en octubre hay que ver cuánto da. Si eso se ha acelerado o se mantiene estable”.