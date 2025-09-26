“Es factible que el mercado se posicione en un precio compatible con la vuelta a las retenciones”, indicó un economista

El economista, Rubén Ciani, analizó en Canal E la decisión del Gobierno de bajar a cero las retenciones y el efecto inmediato de la liquidación de 7.000 millones de dólares. Según explicó, se trata de un ingreso extraordinario en el corto plazo, pero con un alto costo fiscal y fuerte concentración en pocas empresas exportadoras.

“Indiscutiblemente esto ha sido un ingreso neto para el Gobierno de dólares que se va a dar en el corto plazo, porque la medida para captar la baja de retenciones tiene que efectivizarse en 72 horas, así que el lunes, el martes tendrían que ingresar esos 7.000 millones de dólares”, señaló Rubén Ciani.

Irregularidades en las liquidaciones del agro

Asimismo, advirtió que existen dudas sobre la operatoria real detrás de esos registros: “En los productores, literalmente, hay una controversia muy importante, porque esos registros de 7.000 millones de dólares comprendieron 19 millones de toneladas, más o menos, de granos que obviamente no se operaron en el mercado local”.

Ciani explicó que, “si uno analiza cómo estaban los exportadores en cuanto a su situación con respecto a las compras, realmente tenían más registro que compras, estaban en long, en ventas. Entonces, uno no puede pensar que esto, en principio, no tendrían la mercadería, tendrían que salir a comprarla, pero bueno, es factible que el mercado se posicione en un precio compatible con la vuelta a las retenciones”.

Récord histórico de liquidaciones

A su vez, aclaró que el flujo de divisas se adelantó respecto del promedio histórico: “La liquidación promedio mensual para esta época del año está en 2.000, 2.500 millones de dólares. Si van a ingresar 7.000, son entre 2 y 3 meses. Además, hay 2 millones de toneladas de trigo que están ingresadas de la campaña que viene. Eso es un avance muy importante en el trigo. En maíz no hay mucho”.

El economista expresó preocupación por el costo fiscal: “Nos preocupa bastante que se pierdan ingresos fiscales en este contexto, en un contexto donde no hay plata, aparentemente. Entonces, hay una preocupación para nosotros. Desde ese lado lo vemos, además de la parte técnica”.

En este sentido, comentó que, “esos 1.400 millones, es poco factible que vayan a los productores y obviamente al fisco no van. Es un derrame de plata muy importante”.