“Esta volatilidad está mostrando que las medidas que está tomando el Gobierno no están teniendo una sintonía fina en el mercado”

El economista, Maximiliano Ramírez, habló con Canal E y analizó la volatilidad del dólar, las medidas del Gobierno en plena campaña y los desafíos estructurales de la economía argentina.

Maximiliano Ramírez describió el panorama actual: “Tenemos una dinámica bastante turbulenta. En las últimas 3 o 4 semanas vemos que el dólar sube mucho, baja, sube. Esta volatilidad lo que está mostrando son medidas que está tomando el Gobierno que no está teniendo una sintonía fina en el mercado”.

Las medidas del Gobierno apuntan a las elecciones

Asimismo, explicó que el oficialismo busca estabilizar a corto plazo: “El Gobierno vemos que todas las medidas que está tomando está tomando a corto plazo, solamente para llegar al 26 de octubre. Esta toma de decisiones que no generan esa certidumbre que vos necesitás lo que te está mostrando es que la gente se va a cubrir. La forma de cubrirse hoy es ir al dólar”.

En este contexto, Ramírez subrayó: “Impacta fundamentalmente el riesgo país y hoy tenemos un riesgo país de 1.200 puntos básicos”. Sobre la baja transitoria de las retenciones, sostuvo: “La medida no fue para beneficiar al campo, sino para, fundamentalmente, estabilizar un tipo de cambio, conseguir reservas. No buscaste un beneficio al campo”.

Falta de timing en la implementación de las retenciones cero

A su vez, criticó el escaso tiempo otorgado: “Bajar muy fuerte las retenciones como lo que sucedió, en términos de timing, no fue la mejor medida. Y más pedirle al campo que liquide justamente en 72 horas. El pequeño productor eso no lo iba a poder hacer”.

El economista comentó que se generó un escenario desigual: “Lo que vemos es una diferencia muy grande entre las grandes exportadoras y los pequeños productores. La medida lo que buscó es paliar una necesidad de dólares, pero no se tuvo en cuenta que esta necesidad de dólares la tenés que estirar en el tiempo”.

En este sentido, identificó un momento clave: “El punto de inflexión fue el 10 de julio, donde el Gobierno, a mi criterio, se apuró un poco en sacar el tema de las LEFI. A partir de ese momento me parece que fue un momento bisagra con una volatilidad muy fuerte en el sistema financiero que se trasladó al mercado cambiario”.