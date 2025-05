“Estamos mejor interanualmente pero compramos contra lo más bajo que hubo en actividad económica”

El economista del CEPA, Francisco Martinelli, conversó con Canal E y analizó los últimos datos de actividad económica difundidos por el INDEC y sostuvo que el modelo económico del Gobierno se apoya en sectores extractivos que generan poco empleo.

El último dato del EMAE mostró una caída intermensual, la primera del año, mientras el Gobierno celebró la suba interanual. Para Francisco Martinelli, esta lectura es engañosa: “Sí, es verdad, estamos mejor interanualmente pero vos estás comparando contra la base, contra lo más bajo que tuviste en actividad económica”.

La gestión de Javier Milei todavía no alcanzó el piso de la actividad económica

Asimismo, explicó que los indicadores actuales todavía no reflejan una verdadera recuperación: “Todavía no hemos llegado al piso de lo que fue la actividad económica durante la gestión de Javier Milei”. Y agregó: “Abril, si mal no recuerdo, fue el momento en el cual fue peor en términos de actividad económica”.

Aunque reconoció cierta mejora en algunos meses recientes, Martinelli comentó: “La recuperación que se vio está más que nada liderada por sectores extractivistas que generan muy poco trabajo, muy poco encadenamiento productivo, dícese intermediación financiera, exportación de minas y canteras”.

Cuáles son los sectores que no repuntan en la economía

A contramano, “la construcción o la industria manufacturera están todavía en el piso”. A su vez, precisó que, “la caída de la construcción fue del 15,9% y la industria 9,3%”. Si a esto se le suma “hoteles y restaurantes, que también fue negativo por 4,2%, juntamos el 30% del empleo privado”.

Sobre la estabilidad del dólar, el economista señaló que puede permitir una leve recuperación de corto plazo: “Posiblemente después de lo ocurrido en abril y que se estabilizó el dólar, va a ser una recomposición para volver a los niveles de febrero y ahí se estabilice”.

Sin embargo, descartó un repunte significativo: “No es que está creciendo a tasas chinas o la recuperación en V que menciona Milei, sino que es volver al piso que había quedado en 2023”.