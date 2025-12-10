“Estamos viendo la caída real de la recaudación en todo lo que es materia impositiva del Gobierno”, aseveró una economista

La economista, Carolina Manucci, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la situación actual y los desafíos que enfrenta la economía argentina. También expuso los puntos críticos que atraviesan la recaudación, el consumo, el mercado laboral y la estructura productiva.

Carolina Manucci dejó en claro que el relato oficial no modifica la realidad de fondo: “Por más que el Gobierno de repente está con discursos, con expectativas, con buenas noticias o como ellos saben maquillar, los datos son los datos”. Sobre la misma línea, detalló la dinámica de la recaudación real: “Estuve analizando todo lo que es la parte de recaudación, lo que es nominar versus la real, que es la que realmente interesa”.

Caída real en materia de recaudación

Según explicó, el 2025 comenzó bien, pero luego la tendencia se quebró: “Se quiebra la tendencia en mayo, cae, se vuelve a recuperar un poquito la recaudación, pero después estos últimos cuatro meses a partir de agosto estamos viendo la caída real de la recaudación en todo lo que es materia impositiva del Gobierno”.

Manucci planteó que esta baja está íntimamente vinculada al deterioro de dos variables clave: “Las variables que más están aportando y que hoy estamos viendo esa retracción en la recaudación son las que están ligadas a lo que es consumo y trabajo registrado, dos variables que están en caída”.

La suba de impuestos y su impacto en la inflación

En ese contexto, también cuestionó la idea de que no se están subiendo impuestos y señaló: “¿Sabés qué impuesto fue el que más porcentualmente aumentó? El combustible. El combustible aumentó en comparativa 90%”. A su vez, destacó que este incremento tiene efectos directos y nocivos sobre la logística y los costos generales: “Ya eso te está diciendo que todo lo que es logística te aumenta”.

En cuanto a sectores productivos, la entrevistada fue crítica con la idea de que la actividad petrolera pueda compensar la pérdida de empleo: “Ojo que el sector petrolero ha tenido también despidos y suspensiones”. Y agregó que, aún en condiciones normales, no es un rubro masivo en creación de empleo: “Estamos hablando de un rubro que por ahí mucho, mucho empleo no genera, y lo que genera por ahí es muy especializado, muy puntual”.