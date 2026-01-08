El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó en Canal E la falta de lluvias en el centro-sur de Argentina, lo cual empieza a generar pérdidas productivas, mientras el norte muestra perfiles hídricos sobrados.

El mapa de reservas de humedad en suelo muestra un escenario que se revirtió en pocas semanas. Según explicó Germán Iturriza, “veníamos totalmente pasados de agua”, pero ahora “lo que estamos viendo es una concentración de humedad hacia el centro norte de Argentina en lugar del centro sur”.

La necesidad de precipitaciones en el agro

Asimismo, detalló que esta distribución no resulta funcional para la producción actual: “Gran parte de los cultivos del centro norte, en particular girasol, en particular maíz temprano, ya está prácticamente hecho ese cultivo”. Por otro lado, dijo que, “el sur de Córdoba y La Pampa están pidiendo a gritos precipitaciones, lo mismo que el sur de la provincia de Buenos Aires”.

Iturriza advirtió que el problema no siempre es visible en superficie: “Hay una capa de 50 centímetros, 70 centímetros seca, pero después tenés, está completamente húmedo”. También remarcó que la distancia entre la humedad y la raíz “para que, por ejemplo, las hojas que están en nacimiento, pueda conectar y de alguna manera y tomar, hidratarse” es hoy el principal límite.

El foco de mayor preocupación está puesto en el maíz temprano. “Está transitando periodo crítico reproductivo”, explicó. Sobre la misma línea, señaló que, “el sur de Córdoba me preocupa muchísimo, zona Río Cuarto al sur”, junto con “el centro sur oeste de la provincia de Bosares”.

Se estiman pérdidas en la producción

Por otro lado, el entrevistado advirtió: “Ahí ya estamos en un momento donde vamos a empezar a perder kilos, lamentablemente, de ese maíz”. Además, anticipó riesgos para el maíz tardío si no llegan lluvias: “Si no tenemos precipitaciones de acá al 15 de enero, podemos empezar a sufrir con el maíz tardío”.

El girasol también está comprometido: “El centro sur de la provincia de Bosares está en pleno momento reproductivo, y eso se siente también y se puede de alguna manera llevarse kilos”.