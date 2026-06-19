Estimaciones indican una desaceleración en el índice inflacionario: “Se espera un 1,9% para el mes de junio”

El gerente comercial de Seilin Inversiones, Auxtin Maquieyra, habló con Canal E y analizó que la inflación continúa mostrando señales de desaceleración y las consultoras privadas ya proyectan un índice cercano al 1,9% para junio.

Sobre la evolución de la inflación, Auxtin Maquieyra afirmó: “Se espera un 1,9% para el mes de junio”. Además, explicó que la aceleración observada durante los primeros meses del año respondió a factores monetarios previos: “Veníamos de un proceso inflacionario como consecuencia de una caída de la demanda de dinero por el periodo electoral”.

La inflación de junio podría perforar el 2%

Según desarrolló, la tendencia actual es claramente descendente. “A partir de ahí vemos un camino descendente, aparentemente se perforaría el 2% en junio”, sostuvo. No obstante, aclaró que la baja será gradual: “Vemos que toma esta tendencia bajista de la inflación”.

Sobre la futura circulación de nuevos billetes de $20.000, Maquieyra descartó que la medida implique automáticamente una aceleración de los precios. “No me asusta el hecho de que hayan mandado a imprimir billetes”, señaló. Y agregó: “El Gobierno está más que comprometido con la lucha inflacionaria”.

La necesidad de emisión para el crecimiento de la actividad económica

Luego, manifestó que el crecimiento de la actividad requerirá una mayor cantidad de dinero circulante. “La economía este año crecería en torno a 3 o 4 puntos, el año que viene serían otros tantos”, explicó. En ese sentido, remarcó que, “es necesario que haya una emisión que acompañe el crecimiento nominal del PBI”.

Uno de los puntos más destacados por el entrevistado fue la fortaleza del sector externo argentino. “Estamos en récord de exportaciones mensuales, en récord de superávit comercial, con récord de superávit energético”, afirmó. A partir de esos indicadores, rechazó la idea de un atraso cambiario significativo. “El dólar, mirando esos datos, no luce atrasado”, sostuvo.

A su vez, recordó que en escenarios de atraso cambiario suelen observarse déficits externos. “En un atraso cambiario, esperaría la balanza comercial cero o negativa y la cuenta corriente muy negativa”, explicó.