Eugenia Muzio: “Este programa económico ha mostrado ser intransigente e inflexible en un montón de aspectos"

En diálogo con Canal E, la economista y periodista especializada Eugenia Muzio advirtió sobre el creciente malestar del sector industrial frente al modelo económico de Javier Milei, que exhibe señales de rigidez ante los reclamos productivos.

El Día de la Industria llega con reclamos y advertencias

El próximo 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria, esta vez en Córdoba, en un contexto marcado por tensiones crecientes entre el sector y el gobierno nacional. “Este evento, en el que Javier Milei el año pasado dijo que para ayudar a la industria se le robó al campo, dejó heridas abiertas”, recordó Muzio, quien apuntó que, a pesar de cierta afinidad con las reformas que propone el oficialismo, los industriales enfrentan una situación límite.

“Tienen esta dicotomía en la que muchos sectores, sobre todo pymes, están sufriendo las consecuencias de la recesión”, explicó. Para hacer frente a este panorama, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) preparan un decálogo de contrato productivo, con diez puntos que buscarán consensuar con distintos actores. El primero de ellos será la modernización laboral, en línea con lo que el gobierno define como reforma, pero bajo un enfoque menos disruptivo.

“Otro punto clave es la financiación productiva, que hoy está virtualmente paralizada”, afirmó Muzio. Según datos que recogió en diálogo con empresarios, “hasta hace una semana una pyme pagaba 30% para financiar una máquina, hoy está pagando 60%”, reflejando el impacto directo de la suba de tasas y la falta de una referencia clara en política monetaria.

Sobreprecios, importaciones y la rigidez del modelo

El malestar del sector privado no se limita a las tasas. Las grandes empresas también atraviesan pérdidas significativas. “Molinos Río de la Plata explicitó en su balance que no puede trasladar a precios el aumento de costos”, reveló Muzio. Esto expone un cuello de botella: “Ya no les es posible sacar más sobrecostos de sus márgenes de rentabilidad”.

Además, la apertura comercial genera preocupación. Aunque en términos internacionales Argentina sigue siendo un país poco abierto, “lo que se cuestiona es la velocidad de la apertura frente a industrias que no pueden acomodarse a la competencia”, advirtió. En ese sentido, la UIA viene pidiendo al gobierno el detalle de las importaciones, sin respuesta hasta ahora.

El nuevo titular de la UIA, Martín Rapallini, había visto con buenos ojos el modelo libertario antes del balotaje, pero ahora enfrenta un complejo equilibrio. “Hay industrias que todavía no pueden arrancar, como el consumo masivo, mientras otras como autos o energía avanzan”, apuntó Muzio.

La clave del conflicto radica en el enfoque de gestión del gobierno. “Este programa económico ha mostrado ser intransigente e inflexible en un montón de aspectos”, denunció la periodista. La eliminación del secretario PyME, por ejemplo, dejó sin interlocución a miles de pequeñas empresas. “La dinámica que baja desde el gobierno es que no hay plata y no se discuten cuestiones sectoriales”, concluyó.