El 23 de marzo se dará el fin de la moratoria previsional, lo cual dejará a miles de personas sin acceso a la jubilación por no haber tenido los aportes requeridos y extenderá la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, quien advirtió que, "no se está hablando ni de prórrogas ni de alternativas para resolver un problema que se suma a la tragedia de los jubilados en Argentina".

"Hoy, de cada 10 personas que se jubilan, entre 8 y 9 necesitan comprar años de aportes para completar los 30 exigidos", explicó Eugenio Semino. "No es que la gente no haya trabajado, sino que muchas empresas no aportaron o lo hicieron en el mercado negro".

Según Semino, el impacto es masivo: "Se calcula que entre 250.000 y 300.000 personas quedarán sin acceso al beneficio". La única alternativa será la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor), que "no es un beneficio previsional real". Luego, detalló: "Es apenas el 80% de la jubilación mínima, no se convierte en pensión al fallecer el beneficiario y exige demostrar que no hay otros ingresos".

La edad jubilatoria de las mujeres se elevará a 65 años después del 23 de marzo

"Desde el 23 de marzo, de facto, se eleva la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años", advirtió el entrevistado. "Las estadísticas de ANSES muestran que solo entre el 10 y el 20% de las mujeres alcanzan los 30 años de aportes a los 60 años", agregó. También señaló que, "esto refleja la discriminación del trabajo por género y la falta de reconocimiento formal a muchas tareas realizadas en la informalidad".

Semino denunció que, "5 millones de jubilados cobran una mínima con un bono discrecional que totaliza $350.000, mientras que la canasta básica del jubilado es de $1.200.000". A esto se suma que, "2,5 millones de jubilados con 30 años de aportes ganan entre 650.000 y $700.000, apenas el 50-60% de la canasta básica".

Medicamentos: más trabas y cortes en tratamientos

"Desde el año pasado, los trámites para acceder a medicamentos gratuitos se complicaron, y ahora suman más requisitos y formularios", alertó el defensor de la tercera edad. "Esto significa miles de tratamientos interrumpidos. Muchos pacientes no tienen respuestas y deben recurrir a amparos", remarcó.

"Desde 2005 existe una división entre los llamados 'jubilados puros' y los que ingresaron por moratoria", explicó Semino. "Esto generó un achatamiento de la pirámide previsional y enfrentó a jubilados contra jubilados, cuando en realidad el problema es el uso indebido de fondos de la seguridad social", concluyó.