La situación de los jubilados cada vez se torna más complicada debido a la pérdida de poder adquisitivo de sus haberes, a eso se le agrega la suba de costos en su canasta básica con respecto a los medicamentos y otros servicios. Es por eso que en los últimos días se han llevado a cabo marchas acompañados de hinchas de fútbol y sindicatos. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

La situación de los jubilados en Argentina se convirtió en una crisis humanitaria. Según Eugenio Semino, "los adultos mayores están muriendo de hambre, obligados a elegir entre comprar alimentos o medicamentos". La falta de actualización de sus haberes y la congelación de bonos no remunerativos redujeron drásticamente su poder adquisitivo.

El haber mínimo de los jubilados es de aproximadamente $350.000, mientras que la canasta básica del jubilado supera el millón de pesos. "El bono de $70.000 que se otorgó hace un año sigue congelado, lo que agrava aún más la situación", denunció Semino. Las personas con discapacidad y pensionados tampoco reciben ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Falta de presencia política en la situación de los jubilados

El problema no es nuevo. "Desde los años 90 se han realizado más de mil marchas en reclamo de mejores condiciones para los jubilados", recordó el entrevistado, quien destacó que el sistema previsional argentino está en crisis desde hace décadas. La falta de voluntad política para resolver la situación es evidente, ya que ni el oficialismo ni la oposición presentaron soluciones concretas.

La última marcha de jubilados cobró especial relevancia por la adhesión de hinchadas de fútbol y sindicatos. Sin embargo, Semino lamentó que el foco mediático se haya desplazado a quiénes participan en la protesta en lugar de centrarse en la dramática realidad de los jubilados. "Ojalá todos los hinchas de fútbol apoyaran, porque somos millones en Argentina", señaló, aunque advirtió sobre la presencia de grupos que históricamente fueron utilizados para otros intereses políticos.

El Gobierno prioriza el equilibrio fiscal por encima de la situación de los jubilados

El Gobierno justificó su inacción argumentando que no hay recursos disponibles para mejorar las jubilaciones sin comprometer el equilibrio fiscal. "Nos piden que digamos de dónde sacar la plata para mejorar los haberes, pero tampoco proponen soluciones", criticó el defensor de la tercera edad. Además, la oposición tampoco impulsó cambios en el Congreso para mejorar la situación.

Semino destacó que el sistema previsional "está dinamitado" y que en la práctica "no es más que un programa de asistencia basado en la edad". En este contexto, muchos jubilados dependen del apoyo de sus familias o de ahorros previos para sobrevivir. "Si alguien no tiene un hijo que lo ayude o una pequeña reserva de dinero, directamente no puede vivir con la jubilación mínima", enfatizó.