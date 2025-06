Eugenio Semino: “Los jubilados no pueden esperar: ‘Estamos en una crisis humanitaria”

Mientras avanza la media sanción de una nueva ley jubilatoria, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, denuncia el abandono estructural del sistema previsional y reclama medidas urgentes ante una emergencia social creciente.

En diálogo con Canal E, comentó que, “esto no es nuevo, hace diez meses ya se había aprobado una ley similar que fue vetada a los cuatro días”, al referirse al reciente proyecto aprobado por Diputados que prevé un aumento del 7,5% para las jubilaciones mínimas y una actualización del bono a $110.000.

“Fue un escándalo, incluso hubo diputados que impulsaron la ley y luego votaron a favor del veto presidencial”, criticó. Semino explicó que esta nueva medida alcanzaría a “6 millones de beneficios, de los cuales 5 millones corresponden a jubilados y pensionados”, y que llevaría la jubilación mínima a unos “430.000 pesos aproximadamente”.

El congelamiento del bono y el abandono previsional

“El bono estuvo congelado durante 14 meses en $70.000”, señaló Semino. El reciente ajuste sumaría unos $61.000 a los haberes mínimos, lo que “no resuelve ni remotamente el estado de miseria en que viven los jubilados”.

El defensor denunció que se trata de “una crisis humanitaria que implica no poder comer, no poder recibir ni comprar medicamentos, no tener un techo donde dormir”. Y exigió que se tomen decisiones desde el Ejecutivo: “Esta emergencia debe salvarse con recursos del presupuesto nacional, como se hace en cualquier catástrofe”.

El colapso de la moratoria y el ajuste encubierto

Semino también advirtió sobre la caducidad de la moratoria previsional en marzo de 2025, que deja a muchas personas fuera del sistema: “Muchos suponen tener 30 años de aportes y se enteran en Anses que faltan años clave”, explicó. Esto afecta especialmente a las mujeres, ya que según estadísticas oficiales, “recién a los 64 años, solo entre el 30 y 40% de ellas tiene los 30 años de aportes necesarios”.

“De hecho, se aumentó la edad jubilatoria de las mujeres sin decirlo”, afirmó. Las que no califican deben acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), un subsidio no contributivo: “No es una jubilación, es más baja que la mínima y no se transfiere al cónyuge en caso de fallecimiento”.

El Congreso, ausente; el Gobierno, dispuesto al veto

Pese al contexto social, el Ejecutivo ya anticipó su decisión. “El propio Jefe de Gabinete ha dicho que van a vetar la ley”, reiteró Semino, y cuestionó la inacción de los legisladores: “Votaron la ley en 2023 sabiendo que vencía en marzo de 2025 y no hicieron nada”.

El foco, según el gobierno, es el equilibrio fiscal, pero Semino fue tajante: “No les va a alcanzar este aumento, pero algo es algo. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de la situación extrema que viven millones de jubilados”.

Llamado a la conciencia política

Semino cerró con un mensaje directo: “Espero que reflexionen tanto legisladores como el Ejecutivo, que se dejen de jugar a la política y piensen en el sufrimiento de aquellos que hicieron esta patria”.

Mientras tanto, millones de adultos mayores sobreviven con haberes que no cubren sus necesidades mínimas. La espera por soluciones estructurales sigue, mientras el tiempo y la dignidad se agotan.