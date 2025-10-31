Mercados globales: cómo fue la actividad en las principales bolsas del mundo

El analista de mercados internacionales, Ezequiel Vega, en contacto con Canal E, hizo un balance de la semana en los principales mercados globales, analizó la evolución de los índices bursátiles, el impacto de la baja de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y las consecuencias del acuerdo comercial entre Donald Trump y Xi Jinping sobre la economía argentina.

“El comportamiento fue mixto. Encontramos un IBEX 35 de España al alza, con alzas leves. Lo mismo para el CAC 40 francés”, explicó Ezequiel Vega, al detallar los resultados de la semana en Europa. En tanto, “una leve corrección a la baja para el DAX 40 alemán”, mientras que en Asia, “el Kospi de Corea del Sur y el Nikkei 225 de Japón están estos últimos cinco días al alza, hasta un 2%”.

Variaciones en el índice asiático

Sin embargo, advirtió que, “el índice que está contraído, básicamente, por la disputa, sobre todo, entre Estados Unidos y China, es el CSI 300, que es el índice del país asiático, que corrigió la baja un 1%”.

En el plano norteamericano, Vega remarcó que, “seguimos también con máximos históricos. Recordemos que ayer la FED recortó 25 puntos básicos. Se espera un sector de la FED, particularmente dos, de la Junta de los Gobernadores, esperan un recorte más agresivo”.

Asimismo, destacó que la decisión fue bien recibida por los mercados: “Fue bien tomado por los índices bursátiles, tanto el S&P 500 como el Dow Jones y el Nasdaq, que también se encuentran en máximos históricos. También por la buena performance de balances trimestrales de este tercer trimestre, de empresas como Amazon, Apple, IBM, que presentaron balances positivos e impulsaron el alza, sobre todo, al Nasdaq y al S&P 500”.

Cómo impacta la decisión de la FED en el mercado argentino

Sobre el posible impacto en Argentina, el entrevistado señaló: “La baja de tasas de Estados Unidos particularmente puede repercutir de manera positiva en el mercado argentino, ya que hace más atractivo para los inversores los bonos de países emergentes, entre ellos los bonos de Argentina”.

Además, recordó que el país “está transcurriendo una baja de riesgo país, donde se mejora la performance de los bonos argentinos y, bueno, con una rentabilidad que comienza a acercarse la rentabilidad de los bonos argentinos a los países de América Latina”.