Expectativa en los mercados ante los últimos movimientos del Gobierno: “Ha sido muy bien recibida esta novedad de las reformas”

La directora de Bell Investments, Emilse Córdoba, en contacto con Canal E, se refirió a la apertura bursátil, las expectativas sobre la FED y el impacto de la licitación del Bonar 29, en un contexto condicionado además por los nuevos datos de inflación.

Emilse Córdoba puso el foco en los números que ya anticipan la dinámica del mercado: “Hoy ya tenemos el dato de inflación de CABA, que en general nos sirve para medir un poco cómo pueden llegar a dar estos datos”. Bajo ese marco, aseguró que el mercado espera una colocación mayor a la que circulaba en rumores: “Te diría que se está esperando mayor colocación que los mil millones que comentan por ahí. Estamos con un 20-30% esperando por sobre ese número”.

Expectativa por lo que pueda anunciar la FED

A nivel internacional, marcó que la mirada está puesta en Estados Unidos: “El consenso indica que la baja de la tasa de la FED está llegando en las próximas horas”. También destacó que una decisión de ese tipo “siempre es positiva para los mercados emergentes”, dado que “dejan de ser atractivos los rendimientos de los mercados principales y parte de las colocaciones de los fondos sí empiezan a trasladarse a mercados emergentes”.

Sobre la diferencia entre ley nacional y ley extranjera en la emisión, Córdoba relativizó este punto frente a la urgencia argentina por acceder a financiamiento: “La ley me parece que en esta instancia puede ser un tema en el cual no hagamos mucho hincapié porque creo que el tema principal es volver a los mercados”.

La percepción del mercado sobre los últimos anuncios económicos

Al mismo tiempo, destacó la buena recepción del paquete económico anunciado por el Gobierno: “Ha sido muy bien recibido por parte del mercado esta noticia, esta novedad de las reformas, de las leyes que vienen junto con la reforma laboral, entonces la baja de los impuestos, lo cual es muy bien visto dentro del mercado”.

Sobre la brecha entre los bonos globales y los bonares, la entrevistada afirmó que, “esa brecha se está cerrando”, y detalló que, “también así se está cerrando la brecha entre el CCL y el MET”, remarcando la convergencia en los dólares financieros.