Expertos alertan: “La inteligencia artificial está sesgada por quienes la programan”

En diálogo con Canal E, el especialista en inteligencia artificial Juan José D'Alessandro analizó la relación entre las empresas y el avance tecnológico. Señaló que muchas veces la expectativa supera a la realidad: “Se espera mucho de la tecnología, pero los negocios no siempre saben qué pedirle”.

D'Alessandro explicó que, en el corto plazo, la IA no siempre resuelve los problemas inmediatos de las compañías, aunque su potencial a futuro es enorme.

Sesgos y errores en la inteligencia artificial

Consultado sobre los riesgos de las IA domésticas, el experto advirtió que el mal uso puede generar consecuencias graves. “Las tecnologías están sesgadas por quienes las programan. No hay tecnologías buenas o malas, sino malos usos de la tecnología”, afirmó.

D'Alessandro comparó la rápida salida de productos de IA con la carrera tecnológica de la Guerra Fría, alertando que muchas veces se lanzan avances sin estar totalmente probados para el uso cotidiano.

Infancia, datos y educación digital

Otro punto clave es el acceso temprano a dispositivos. “Hoy un niño de 8 años tiene en sus manos la capacidad de procesamiento que antes tenía una empresa”, remarcó.

Para el especialista, el mayor riesgo no es el tiempo frente a las pantallas, sino la privacidad de los datos y el uso que se haga de las consultas. Por eso destacó la importancia de la educación digital como herramienta de protección.

Ética empresarial y comités de control

D'Alessandro también habló del rol de las empresas frente a los riesgos de la IA. Explicó que muchas ya conformaron comités éticos para regular el uso de estas tecnologías, analizar sesgos y fijar límites claros. “No vamos a ver una IA que reemplace a un médico. Puede ayudar en un diagnóstico, pero la última palabra tiene que ser de una persona”, aclaró.

El futuro del trabajo con IA

En cuanto al impacto en el empleo, descartó un reemplazo masivo, aunque reconoció que casi todos los puestos se verán afectados. “No significa que nos van a sacar del trabajo, sino que van a mejorar las tareas. Vamos a convivir con copilots que nos ayuden en el día a día”, aseguró.

El especialista mantuvo una visión optimista: si bien advirtió sobre riesgos como estafas o robo de identidad, consideró que el saldo final de la inteligencia artificial puede ser positivo, siempre que se priorice el buen uso.