Fabián Pons: “No hay controles suficientes, deberían hacerse muchísimos más”

El inicio de enero mostró un movimiento intenso pero controlado en las rutas argentinas, especialmente hacia la Costa Atlántica. Según explicó el referente del Observatorio Vial, Fabián Pons, en diálogo con Canal E, “no se notó nada fuera de lo normal en cuanto a siniestralidad”, más allá de incidentes puntuales como el colapso de una ruta cerca de Pinamar por efluentes cloacales. “Después no hubo grandes accidentes, el movimiento está bastante normal y tranquilo”, remarcó.

El especialista destacó que, pese al fuerte recambio de fines de diciembre, “enero arrancó tranquilo”, aunque anticipó que el verdadero desafío llegará con el cambio de quincena. “Ahí vamos a tener la primera prueba de fuego con el tránsito de ida y vuelta”, señaló, no solo hacia la costa bonaerense, sino también a destinos como Córdoba, Mendoza y la Patagonia.

Más conciencia en ruta, pero riesgos en destinos turísticos

Pons sostuvo que se observa una mayor conducta preventiva al salir a la ruta. “Hay más efectos disuasorios por la incorporación de tecnología como los drones en la provincia de Buenos Aires”, explicó, y valoró que muchos conductores opten por viajar de día. “Evitar los horarios nocturnos se está cumpliendo y eso es muy importante”, agregó.

Sin embargo, advirtió sobre situaciones peligrosas en destinos turísticos. “Estamos viendo problemas con vehículos 4x4 y UTV en playas de la Costa Atlántica”, alertó. En ese sentido fue contundente: “Se creen que están jugando y no están jugando”, y advirtió que “cuando hacen pavadas con un 4x4 se ponen en riesgo ellos y a otros”, con vuelcos ya registrados en la zona de Pinamar.

Alcohol, drogas y controles insuficientes

Respecto al consumo de alcohol, Pons fue categórico: “No se tiene que tomar ni una gota de alcohol si uno va a conducir”. No obstante, el problema más grave, según explicó, es la falta de controles. “No hay controles suficientes, deberían hacerse muchísimos más y no solo de alcohol, también de drogas”, afirmó.

El director del Observatorio Vial advirtió sobre una peligrosa sensación de impunidad. “Hoy tenemos un muy bajo nivel de control en todo el país”, con la Ciudad de Buenos Aires como única excepción. “En Navidad y Año Nuevo, CABA hizo tantos controles como el resto del país junto”, ejemplificó.

Además, explicó que muchos municipios turísticos evitan controles estrictos para no afectar la actividad comercial, aunque fue tajante: “La seguridad tiene que estar ante todo”.

Finalmente, Pons brindó recomendaciones clave para salir a la ruta: “Hay que hacer un chequeo profundo del vehículo: frenos, neumáticos, luces y documentación”, y recordó que “el viaje forma parte de las vacaciones”, que “terminan recién cuando volvemos a abrir la puerta de casa”.

