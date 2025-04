Fazio, sobre la muerte del Papa: “Milei es consciente del error cometido y volvió atrás inteligentemente”

La muerte del Papa Francisco reabre la reflexión sobre el encuentro del Sumo Pontífice con Javier Milei. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista y filósofo, Horacio Fazio, quien expresó que, “un gesto muestra que sí se puede volver de un agravio profundo”.

Del agravio al perdón: una historia inesperada

“El presidente Milei lo llamó el representante del maligno en la Tierra… más bizarro no se consigue”, recordó Fazio al repasar el histórico agravio del entonces candidato libertario contra el Papa Francisco. Sin embargo, con la muerte del Pontífice, el entrevistado puso el foco en otro momento clave: el encuentro entre ambos en el Vaticano.

“Uno reflexiona, ¿se puede volver de esto? Y sin embargo, lo recibe en el Vaticano y hay que reconocer que sí, se puede volver”, afirmó el economista y filósofo.

Francisco: el perdón como esencia cristiana

Para Fazio, ese encuentro fue un acto de perdón. “Lo perdona, porque un poco el perdón hace la esencia del cristianismo”, expresó, y agregó que el Papa optó por una actitud aún más significativa: no darle importancia al agravio. “No le da importancia, que es la forma más fuerte de descalificar una opinión. No me ofende”.

Este gesto, para Fazio, define el estilo de Francisco: “Encima argentino, encima jesuita, caracterizado por su fuerte formación intelectual y por la defensa de los valores de la Iglesia”.

Milei: de la provocación al gesto político

Fazio también valoró el gesto del presidente argentino de viajar a Roma y suspender su agenda para asistir al velorio del Papa. “Muestra una gran diferencia con su discurso inicial”, dijo, y añadió: “Es consciente del error cometido y vuelve para atrás inteligentemente. Esto no es menor”.

Destacó que, si bien Milei tiene una retórica “ofensiva, abigarrada y exagerada”, en los hechos muestra capacidad de revisar sus posiciones. “Después cambia de opinión y toma otras actitudes. Eso hay que leerlo”, insistió.

Un presidente que también corrige en lo económico

Fazio extendió su análisis a las decisiones económicas del Gobierno. “Se ha cansado de propugnar el libre mercado”, dijo, y recordó que Milei siempre defendió que “la ley de la fuerte demanda define automáticamente el equilibrio de los precios”.

Sin embargo, ante el aumento del costo de vida, Fazio observó un cambio de rumbo. “Reconoce que ese tema puede afectarlo electoralmente y no tiene ningún empacho en llamar a los supermercados y a las cadenas de alimentos”, resaltó.

La dimensión simbólica del gesto

Para el filósofo, la actitud de Francisco también es una enseñanza política y espiritual: “El perdón no solo es posible, sino que puede modificar profundamente las relaciones”. En ese sentido, insistió en que el gesto del Papa “fue más allá de las palabras” y que “no entrar en el mismo juego” fue una decisión deliberada.

Una lectura de doble vía

“El gesto del Papa nos dice mucho sobre él, pero también nos ayuda a leer la personalidad de Milei”, sostuvo Fazio. Y concluyó: “Se equivoca, sí. Pero también sabe cuándo dar marcha atrás. Eso, en política, es más valioso de lo que parece”.