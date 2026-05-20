Federico González: “Milei tiene una personalidad muy paranoica, él ve enemigos imaginarios por todos lados”

El analista político, Federico González, cuestionó en Canal E la explicación del presidente Javier Milei sobre la crisis interna en el oficialismo y sostuvo que el conflicto dentro del Gobierno “es muy obvio”.

Sobre el intento del presidente Javier Milei de minimizar la interna oficialista, Federico González afirmó: “En primera instancia no es creíble, si yo fuera juez diría no le creo”. Según explicó, el Presidente “no dio ninguna explicación más que decir que no, hizo una operación”. Además, remarcó que existen elementos que exponen públicamente el conflicto interno dentro de Javier Milei y su entorno.

Análisis psicológico de la personalidad de Javier Milei

Asimismo, utilizó conceptos psicológicos para interpretar la reacción presidencial. “Uno es el de negación, cuando hay un hecho que desborda, niego la existencia del hecho”, explicó. Pero además, profundizó sobre la personalidad del Presidente: “Milei tiene una personalidad muy paranoica, él ve enemigos imaginarios por todos lados”.

En ese marco, González consideró que el presidente Milei busca defenderse construyendo enemigos externos. “Él se defiende inventando a un perseguidor, hay alguien que quiso perjudicar al Gobierno”, sostuvo.

Toxicidad en el armado del oficialismo

Uno de los conceptos más duros apuntó directamente al funcionamiento interno del oficialismo. “Este Gobierno está fundado en una mesa chica tóxica, altamente tóxica, porque lo que más prima es el recelo, el desamor, y lo más oscuro, entre todos los miembros”, afirmó.

Además, el entrevistado aseguró que las tensiones alcanzan a las principales figuras del espacio libertario: “Hay conflictos entre Santiago Caputo y Menem, pero también hay conflictos entre Karina Milei y su hermano, Javier Milei”.

En ese sentido, cuestionó la falta de liderazgo presidencial para resolver la crisis. “Milei no está como líder, está actuando como un bombero que la tiene que caretear”, disparó. Y agregó: “No me imagino que este problema se resuelva, no sé que haya una definición firme de un líder”.