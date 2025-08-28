Fernanda Laiun: “Ingresos brutos es uno de los impuestos más injustos y costosos”

Con el fin de analizar la presión fiscal en Argentina, este medio se comunicó con la tributarista, Fernanda Laiún, quien analizó el impacto del impuesto a los Ingresos Brutos, al que calificó como “uno de los impuestos más injustos” y “verdaderamente caro” para toda la economía.

Fernanda Laiun explicó por qué los ingresos brutos generan tanta polémica: “Es un impuesto que pagan todos los que participan de la cadena de valores, es decir, la primera persona que cultiva algo y saca una papa, vende la papa, la vende, después el otro compra y la hace puré y vende el puré y vuelve a pagar, y quien compra a un restaurante, lo sirve en una comida y resulta que vuelve a pagar”.

Crecimiento en la tasa de ingresos brutos

Además, recordó que con el tiempo la presión se multiplicó: “Inicialmente el impuesto de ingresos brutos era algo de un 1,5, 2, 2,5%, y hoy estamos habituados a tasas promedios del 4 y del 5%”. A su vez, resaltó que, “muchas veces se habla del impuesto de ingresos brutos como uno de los impuestos más injustos y uno de los impuestos más costosos”.

Laiun cuestionó las prácticas de las provincias para adelantar la recaudación: “Las provincias no se limitan a recaudar sobre la venta, sino que además buscan anticipar el cobro del impuesto a través de la inclusión de un poquito del impuesto en las facturas que uno recibe de los proveedores, o te sacan otro poquito del impuesto cuando tus clientes te hacen pagos, lo que se llaman percepciones y retenciones”.

Sobre la misma línea, mencionó que a eso se suma la intervención bancaria: “Se metieron en el sistema bancario y también te sacan del banco, así como te sacan el impuesto al crédito y débito bancario, te sacan impuestos sobre los ingresos brutos”.

Los impuestos de las provincias

Por otro lado, la tributarista planteó que algunas jurisdicciones son más estrictas: “La provincia de Tucumán tiene otro más, o sea que además de lo que te sacan por SIRCREB, te sacan un régimen específico para los que están en la provincia de Tucumán”.

Sobre Misiones fue aún más crítica: “Misiones es sumamente agresiva y hay cosas que circulan por internet de empresas que deciden dejar de operar en Misiones, que Misiones te obliga, con cada camión que vos entrás, te obliga a pagar impuestos sobre los ingresos brutos”.