Fernando Camusso señaló que el mercado “debiera comportarse bastante expectante respecto del acuerdo” con Estados Unidos

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, conversó con Canal E y compartió su mirada sobre el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, y advirtió que, pese a la magnitud del anuncio, el mercado aún no reaccionará con euforia.

Fernando Camusso planteó: “Uno espera que un acuerdo de este nivel impacte con un dólar bajando, no lo veo por ahora bajando y veo los bonos arrancando un poquito verde, acciones un poquito en rojo”. Según explicó, el mercado “debiera comportarse bastante expectante respecto del acuerdo” porque “la letra chica del acuerdo todavía, la verdad, no la conocemos”.

La expectativa del mercado ante el anuncio

Asimismo, recalcó que los movimientos contundentes del mercado local suelen aparecer solo cuando hay definiciones más avanzadas. Por eso, insistió: “Yo creo que debiera estar expectante”.

Camusso subrayó que existen interrogantes significativos sobre cómo se verán afectados ciertos sectores. En particular, remarcó: “El mercado automotor es un gran interrogante, por lo menos para mí”. Además, recordó que, “China está entrando a Argentina vendiendo vehículos, instalándose en el mercado”. Esto genera dudas sobre el impacto real del acuerdo en una industria atravesada por la competencia global.

Cómo podría repercutir este acuerdo en el sector agro

Respecto del campo, señaló que todavía no está claro cómo incidirá el acuerdo en las distintas cadenas productivas: “Para el agro debieran ser buenas noticias, no sabemos realmente cuál va a ser el impacto”. En este sentido, recordó la heterogeneidad del sector, donde conviven grandes empresas y productores más pequeños, comparables a PyMEs industriales: “Van a estar viendo si la ecuación le va a terminar cerrando o no”.

El entrevistado también mencionó que algunos rubros podrían tener una lectura positiva inicial: “El aluminio, sectores como el aluminio, uno diría, pucha, esos sectores van a tener, en principio, una expectativa positiva”. Pero insistió en que todavía es prematuro sacar conclusiones: “Es bastante temprano, me parece, para analizarlo por allí”.

Luego, manifestó que el foco debe correrse del acuerdo y volver a la macro: “La discusión debiera volver a ver cómo remonetizamos esta economía después de las elecciones”. Sobre la advertencia del FMI, comentó: “La acumulación de reservas es clave”.