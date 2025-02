Ferrari: “EE.UU. podría no considerar una prioridad absoluta respaldar a Argentina”

La caída de los mercados en los últimos días ha generado preocupación, pero detrás de este fenómeno se ocultan tensiones económicas y políticas de gran alcance.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Pablo Ferrari, quien explicó que el reciente colapso de los mercados tiene tres factores clave.

Según el entrevistado, el primero son las fluctuaciones en el tipo de cambio y el nivel de reservas del país, cuestiones más técnicas, que afectan la estabilidad económica. Segundo, la crisis en torno al escándalo $Libra, que involucró al presidente argentino en una estafa internacional y el tercer factor, “es menos visible para el público en general”, pero asegura que existe una creciente tensión con sectores del poder económico local, el llamado “Círculo Rojo”.

En particular, Ferrari destacó la disputa reciente del presidente argentino con el grupo Clarín sobre la adquisición de acciones de Telefónica, que podría marcar un punto crítico de confrontación entre el poder político y económico en el país.

El impacto de una posible pandemia global

Sobre la posibilidad de una nueva pandemia, Ferrari fue cauteloso, pero señala que los expertos consideran que es probable que ocurra otra pandemia significativa en la próxima década, aunque no necesariamente con la misma magnitud que el COVID-19.

A pesar de ello, destacó que los mercados internacionales deben estar preparados para enfrentar este tipo de crisis. Según Ferrari, la economía global ya está siendo afectada por dos fuerzas: una desaceleración en el crecimiento de la producción, que viene desde hace años, y las políticas de reconfiguración mundial impulsadas por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

“Trump está confrontando no solo con China y el bloque BRICS, sino también con aliados tradicionales de Occidente, como Europa y Canadá”, explicó el entrevistado. Además, mencionó las tensiones crecientes dentro del mundo occidental, señalando que incluso figuras europeas prominentes están sugiriendo la necesidad de que países como Alemania busquen una mayor independencia de Estados Unidos, lo que genera incertidumbre en el escenario internacional.

La reconfiguración de la economía global y las tensiones internas de Estados Unidos

Según Ferrari, el objetivo de Trump no solo es enfrentar a China y los BRICS, sino también consolidar la hegemonía de Estados Unidos en el ámbito occidental, presionando a Europa y a otros aliados de la OTAN para alinearse con sus intereses.

Este tipo de tensiones no es algo nuevo en la historia, y el economista lo compara con las confrontaciones previas que ocurrieron antes de la Primera Guerra Mundial. La reconfiguración de alianzas y políticas arancelarias está alterando las relaciones internacionales de una manera que podría tener efectos profundos en la economía global.

La incertidumbre en torno al FMI y la situación de Argentina

Un tema clave de la conversación fue el posible desembolso de fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina. El economista indicó que aún no hay certezas al respecto, ya que el FMI no ha comunicado detalles específicos sobre los fondos. Sin embargo, destacó que, dada la situación global, “Estados Unidos podría no considerar una prioridad absoluta respaldar a Argentina en este momento, a pesar de las dificultades internas del país”.

Ferrari sugirió que, en caso de que se otorguen fondos, podrían ser más limitados de lo que se esperaba, pero suficientes para permitir cierto ajuste económico en Argentina. También planteó la posibilidad de que, tras las elecciones de medio término, el FMI podría aumentar la ayuda a través de nuevos fondos frescos, lo que podría incluir un ajuste cambiario y la flexibilización de la administración del tipo de cambio.

El economista concluyó su intervención destacando la importancia de estar atentos a las señales del mercado, ya que la incertidumbre es alta tanto en el ámbito local como global.