Flojo desempeño de los activos argentinos: “Hay incertidumbre por la no acumulación de reservas”

En un contexto de estabilidad cambiaria y desaceleración inflacionaria, el economista, Guido Bambini, conversó con Canal E y analizó el comportamiento de los mercados, el tipo de cambio, el uso de instrumentos fiscales del Gobierno y la situación institucional.

Guido Bambini destacó que, “la semana pasada tuvimos un desempeño flojo de los activos argentinos, de los bonos y de las acciones”. Aunque se mencionó el impacto de la media sanción al aumento de jubilaciones, resaltó que el foco está en otro lado: “Para mí fundamentalmente lo que viene sucediendo estas últimas semanas es que hay cierta incertidumbre en torno a la no acumulación de reservas”.

La perspectiva del mercado en cuanto a las reservas del Banco Central

A pesar de que el Gobierno distingue entre acumular y comprar, señaló: “Interpreto que al mercado le gustaría ver una acumulación de dólares más cuantiosa por parte del Banco Central”. Luego, manifestó que se está desaprovechando una oportunidad: “Sería razonable que el Banco Central pueda comprar en el mejor momento en términos de estacionalidad”.

Bambini advirtió que ya finalizó gran parte del aporte agroexportador: “Ya ha avanzado el 89% de la cosecha gruesa, no veo el tipo de cambio yendo para abajo y el Banco Central pudiendo comprar cuando toque el piso de la banda”. En este sentido, proyectó una suba: “Lo veo con recorrido hacia arriba al tipo de cambio”.

Expectativas inflacionarias

Sobre los datos esperados de inflación, explicó: “Está todo el mundo descontando que va a estar en torno al 2%, que lógicamente es positivo, es una desaceleración de la inflación”. Pero también alertó sobre los mecanismos detrás del número: “Hay algunos artilugios que está llevando adelante el Gobierno para poder sostener esta desaceleración”.

Entre esos mecanismos, el economista identificó: “La intervención en futuros, el permanentemente decir que no van a comprar hasta que no llegue al piso la banda y el plantearle a los agroexportadores que liquiden porque vuelven las retenciones”. Además, agregó: “El tipo de cambio es una de las anclas antiinflacionarias en conjunto con la salarial, porque hemos visto que también no ha convalidado algunas paritarias entre privados y el Gobierno”.

Respecto a la posibilidad de extender la baja de retenciones, afirmó: “Puede ser que efectivamente lo estiren un poco más”. Aunque señaló: “Ya avanzó casi el 90% de la cosecha gruesa”. También admitió que, “es probable que los exportadores tengan un margen mayor, hay más de un 10% que todavía no han efectivizado esas exportaciones y el Gobierno podría extender ese incentivo en esta búsqueda de un nuevo puente hasta las elecciones”.