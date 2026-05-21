FMI y Argentina: aseguran que el giro de US$1.000 millones “ya está un poco cantado”

La Argentina espera una nueva señal de respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional con la aprobación de un desembolso de 1.000 millones de dólares. Según explicó Eugenia Muzio, la reunión del directorio del organismo llega luego de semanas de negociaciones y revisiones técnicas vinculadas al cumplimiento de metas económicas.

“Hoy se reúne el directorio del Fondo Monetario Internacional para aprobar, y digo aprobar porque ya está un poco cantado de que estos mil millones de dólares van a ser girados”, aseguró la periodista.

Muzio detalló que el proceso se extendió más de lo habitual debido a los incumplimientos en la meta de acumulación de reservas, uno de los puntos centrales del acuerdo firmado entre la Argentina y el FMI. “La reserva volvió a ser incumplida”, remarcó. Sin embargo, explicó que el Banco Central avanzó en una estrategia para recomponer divisas y mostrar señales de disciplina monetaria frente al organismo internacional.

Las señales del Banco Central y el nuevo programa financiero

La especialista destacó que uno de los factores que destrabó la aprobación fue el compromiso oficial de reforzar la compra de reservas. “Ya van más de 8 mil millones de dólares comprados en lo que va del año”, señaló.

Además, sostuvo que el FMI valoró positivamente la reciente presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) realizada por el Banco Central, donde se expusieron los lineamientos de la estrategia económica y los posibles impactos de la guerra sobre la inflación y los combustibles. “Son todas señales de diplomacia, son señales simbólicas para decirle al Fondo: todo va bien”, explicó Muzio.

La periodista también adelantó que el nuevo esquema incluiría una actualización de la meta de reservas y un programa financiero proyectado hacia 2026. En paralelo, recordó el respaldo adicional de organismos multilaterales como el Banco Mundial, la CAF y el BID para garantizar los vencimientos de deuda previstos para julio y diciembre.

El respaldo de Estados Unidos y la relación con el FMI

Otro de los puntos clave del análisis fue el apoyo político de Estados Unidos al Gobierno argentino y cómo ese vínculo impacta dentro del FMI. “Hay un alineamiento y Estados Unidos quiere ayudar a la Argentina”, afirmó la especialista, al mencionar la cercanía política e ideológica entre el presidente argentino y el expresidente estadounidense Donald Trump.

Muzio recordó que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional y tiene un peso decisivo dentro del organismo. En ese sentido, consideró que la buena relación diplomática y económica fortalece las posibilidades de respaldo financiero para la Argentina en medio de la negociación por las metas del acuerdo.