Fractura entre Milei y Macri: "El PRO no acepta su lugar de segundo"

En vísperas de las elecciones porteñas, Canal E se comunicó con el analista político Julio Burdman quien analizó la crisis entre Milei y Macri, el futuro de sus alianzas y el impacto electoral que marcará el rumbo político nacional.

Una relación rota que esconde una lucha por el poder

"El PRO no acepta su condición de segundo", afirmó el entrevistado al ser consultado sobre el deterioro del vínculo entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri. Según explicó, el principal obstáculo para una alianza sólida entre ambos es la disputa por el liderazgo: "El que gobierna es Milei, el que ganó las elecciones es Milei y el que tiene mandato hasta 2027 es Milei".

Burdman considera que Macri busca negociar en pie de igualdad, pero "esa situación es una ficción", ya que el poder real lo detenta Milei. Esto genera una tensión que pone en riesgo la estructura del PRO y favorece la fuga de dirigentes hacia La Libertad Avanza.

Negociación inevitable tras la elección porteña

Pese a la ruptura, Burdman no descarta un futuro acercamiento: "Después de lo que pase en esta elección van a haber nuevas razones para que se junten a hablar", anticipó. El analista cree que, pasada la contienda electoral, los roles estarán más claros y podrá retomarse el diálogo.

Sin embargo, advirtió que si no se logra un acuerdo, "Macri tiene otro riesgo y es que más dirigentes del espacio PRO se pasen a La Libertad Avanza", como ya suenan nombres como Diego Santilli o Cristian Ritondo.

Qué está en juego este domingo en CABA

Sobre las elecciones porteñas, Burdman fue claro: "Lo que está en juego es el perfil de la ciudad y el modelo político de la alianza". Desestimó que se trate solo de una disputa legislativa y apuntó al trasfondo nacional.

En cuanto a las proyecciones, describió un escenario muy parejo: "El escenario es de un virtual empate entre Adorni y Santoro". Su último relevamiento le da una leve ventaja al vocero presidencial, aunque aclaró que "no es relevante estadísticamente".

El declive del PRO y el peso de Rodríguez Larreta

Para Burdman, el mayor problema del PRO no está en los candidatos actuales, sino en la figura del exjefe de gobierno: "Rodríguez Larreta tiene en mis registros 10 puntos de retención de voto que no ceden". Esa fidelidad a Larreta, según el analista, le resta votos al PRO y explica su actual lugar secundario en la escena porteña.

Candidatos marginales y sorpresas posibles

Sobre la posibilidad de outsiders con buen desempeño, Burdman fue escéptico. Afirmó que "son cuatro los candidatos en dos dígitos: Adorni, Santoro, los Penatos y Larreta", y minimizó el impacto de figuras como Ramiro Marra, a quien ubicó en 4 puntos.

Aun así, destacó que "no hay que descartar que saque algunos puntos Paula Oliveto", de la Coalición Cívica, gracias al voto histórico ligado a Elisa Carrió.

Participación electoral y efecto Adorni

Consultado sobre la concurrencia esperada este domingo, Burdman admitió la dificultad de proyectar esos datos: "La participación es muy difícil de medir, te diría que no se puede medir". No obstante, no descartó que la figura de Adorni movilice algo más de electorado, aunque no lo consideró un factor decisivo.