Fuerte caída de las universidades argentinas en un ranking global: “Esa caída es por la falta de inversión y no por la desinversión”

Las universidades argentinas retroceden en los rankings internacionales debido al desfinanciamiento. Así lo aseguró Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA (Asociación de Docentes de la UBA), quien dialogó con Canal E y analizó las consecuencias directas del ajuste presupuestario sobre la educación superior.

“La caída puntual de la Universidad de Buenos Aires ha sido de 19 puntos en este ranking internacional, de entre el puesto 390 al puesto 409”, indicó Emiliano Cagnacci, y explicó que, “el mismo ranking establece que esa caída es por la falta de inversión, no la desinversión, tanto en materia salarial como en cuestiones de investigación, equipamiento y acceso a publicación en revistas extranjeras”.

Cuáles son los factores que determinaron la caída en el ranking

Este ranking internacional, según señaló, “mide varias cuestiones”, entre ellas “la empleabilidad de los profesionales egresados”, que representa un 25% del puntaje y un 40% que evalúa la producción científica. Allí radica una de las claves del retroceso: “Hoy publicar en una revista internacional, estamos hablando de un costo entre 800 y 10.000 dólares”.

Luego, Cagnacci manifestó que la falta de publicaciones afecta directamente la visibilidad académica de la universidad: “Cuando vos no publicás en revistas internacionales, no sos citado, por lo tanto, lo que no es citado es la universidad que lo produce”. Y remarcó: “En nuestro país el 70% de la producción científica está en manos de las universidades públicas nacionales”.

Las consecuencias del desfinanciamiento

A su vez, atribuyó este deterioro a la política del actual Gobierno: “Es este ataque que venimos denunciando de manera directa por parte de gobiernos de llegada, en diciembre de 2023 y hoy lo empezamos a ver de manera concreta cuáles son los resultados de ese desfinanciamiento”.

La situación afecta no solo a la UBA, sino al sistema universitario público en su conjunto. “De 7 universidades que están dentro de las primeras 2.000 universidades del mundo, 6 hemos retrocedido, la única que creció un poquito es Córdoba”, indicó el entrevistado.

En contraposición, destacó el avance sostenido de otros países: “Las universidades chinas hoy integran en mayor cantidad que las universidades americanas. En los últimos 50 años, China ha tenido una política sostenida a lo largo del tiempo y acá empieza a pasar lo mismo pero de manera inversa”.