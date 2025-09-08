Gabriel Caamaño: “El equipo económico viene perdiendo credibilidad y confianza”

El economista, Gabriel Caamaño, en contacto con Canal E, se refirió a la reacción de los mercados tras las elecciones, el rol del Tesoro y el Banco Central, las debilidades del esquema de bandas cambiarias y el impacto en la inflación.

Gabriel Caamaño describió la reacción inicial del mercado: “Negativa, como se esperaba. Fue muy amplia la diferencia. El mercado eso no lo tenía en precio, si bien venía pesimista con la elección, no tan pesimista, así que sí, negativa, muy negativa, caídas muy fuertes de los ADRs y de los bonos”.

Volatilidad en el mercado

Además, señaló que, “el tipo de cambio subió, el Tesoro aparentemente se corrió, tenía muy pocas balas y ya había gastado muchas en la previa elección, con lo cual, con este resultado no tiene ningún sentido que sigan gastando”.

Caamaño cuestionó el manejo comunicacional del Gobierno: “La comunicación es muy mala. Lamentablemente se han encerrado sobre sí mismos, y eso nunca es bueno para ningún Gobierno ni ningún equipo económico. Esperemos que salgan de ahí”.

Asimismo, explicó que, “cuando salen a tapar el sol con las manos, cuando es evidente el error, y ellos salen a hacer alguna explicación rara de por qué no fue un error, cuando encima los resultados están a la vista, se vuelve contraproducente”.

Pérdida de credibilidad en el equipo económico

Sobre la misma línea, el economista advirtió: “La credibilidad y la confianza son dos tangibles muy valiosos, pero también muy frágiles. Y yo creo que el equipo económico viene perdiendo credibilidad y confianza, lamentablemente lo digo con pena, pero es real”.

Por otro lado, describió el esquema de bandas: “Entre las bandas es un tipo de cambio flotante, o debiera haberlo sido, en el techo tenés que vender todo lo que tengas que vender para sostener ese valor, y en el piso tenés que comprar todo lo que tengas que comprar para sostener ese valor”. En este sentido, alertó: “Si pasa el techo de la banda y ellos no intervienen para que no lo haga, la banda se murió. Si eso no es verdad, el esquema dejó de funcionar como una banda cambiaria”.