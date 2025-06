Gabriel Chumpitaz: “El kirchnerismo está intentando meter un misil bajo la línea de flotación a la política del Gobierno”

La media sanción al proyecto que aumenta las jubilaciones un 7,2%, eleva el bono a $110.000 y restituye la moratoria se apoderó de la agenda política y económica. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el diputado nacional, Gabriel Chumpitaz.

“Es el kirchnerismo quien está intentando liderar esta oposición con algún proyecto de ley que le meta un desequilibrio o un misil bajo la línea de flotación a la política del Gobierno”, afirmó Gabriel Chumpitaz.

Falta de certidumbre en el PRO

Respecto a las 19 abstenciones, con muchas figuras vinculadas al macrismo, opinó: “Dejan a las claras la situación del partido. Se fue despegando de su electorado. Empezaron a aparecer actitudes personales”. Y fue más allá al cuestionar la tibieza de ciertas posturas: “Votar una abstención en un tema tan delicado no es una discusión de dinero, es una definición política”.

El presidente Javier Milei anticipó que vetará el proyecto si es aprobado por el Senado, y Chumpitaz expresó: “La definición política del presidente Milei creo que es correcta de vetar”. En paralelo, señaló que se debe exigir al Ejecutivo una propuesta de fondo: “Vamos a exigir al Gobierno una propuesta superadora. Es el tema más importante de los argentinos”.

La transformación urgente del sistema previsional

También destacó que el sistema previsional absorbe más del 50% del presupuesto nacional y remarcó la necesidad de una reforma integral: “Un sistema previsional que requiere urgente una transformación, sumado a una reforma laboral y tributaria”.

Sobre si el veto afectará la imagen presidencial, el diputado comentó: “No creo que el presidente Milei esté pensando en el costo político. Es correcto no mirar en las elecciones, no mirar el qué dirán”. Y agregó: “El primer acto que tiene que hacer la Argentina es acomodar sus cuentas a través de la motosierra”.

Sobre la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como senadora por la tercera sección electoral, resaltó: “Al presentarse como candidata busca fueros, eso está más que claro”. Además, señaló que su decisión tiene una dimensión política: “Se repliega al tercer cordón del conurbano, en donde tiene su principal base de sustentación política”.