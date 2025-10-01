Gastón Alonso: “El mercado ya tiene bastante claro que el esquema cambiario no se va a sostener”

En diálogo con Canal E, el economista Gastón Alonso sostuvo que la presión cambiaria actual es consecuencia directa del agotamiento del modelo oficialista y la desconfianza creciente del mercado.

El fin de los “salvavidas” y la tensión cambiaria

“Parece que estos salvavidas que tuvo el gobierno empiezan a tener cada vez menor tiempo de efecto”, afirmó Alonso, al explicar cómo las medidas transitorias implementadas por el Gobierno ya no logran estabilizar el mercado por más de unos pocos días.

Recordó que durante la gestión actual se aplicaron múltiples medidas para postergar la crisis: “Desde el pago a importadores, el blanqueo, hasta el acuerdo con el FMI”, todas aportaron cierta estabilidad temporal. Sin embargo, ese efecto se va disipando con mayor rapidez.

“Hace diez días hubo un problema de riesgo país muy alto y una tensión cambiaria muy fuerte. Vamos a Estados Unidos, conseguimos un nuevo salvataje, pero en pocos días volvemos al mismo lugar”, subrayó el economista.

Para Alonso, el problema de fondo es claro: “El mercado ya tiene bastante claro que el esquema cambiario no se va a sostener”. En ese contexto, aseguró que la demanda de dólares se mantiene estable y alta, mientras la oferta cae, lo cual presiona aún más al tipo de cambio.

¿Salir de las bandas o seguir consumiendo reservas?

Consultado sobre los controles y restricciones recientes, especialmente en torno a las billeteras virtuales, Alonso explicó: “El presidente del Banco Central aclaró que no hubo cambio de normativa, solo se mantiene el cepo al dólar oficial”. Sin embargo, reconoció que la desregulación previa fue amplia, lo que dejó espacios para maniobras que hoy preocupan al Gobierno.

“Si seguimos aguantando un valor del dólar que ya nadie cree, nos vamos a consumir todos los dólares: los del Fondo Monetario, los que lleguen de Estados Unidos…”, advirtió, señalando que persistir con la ficción cambiaria solo acelera la pérdida de reservas.

Alonso propuso una alternativa clara: “El mejor escenario dentro de los peores es restringir más la compra de dólares o, directamente, dejar flotar al dólar”. Según explicó, la flotación libre podría evitar la pérdida de reservas, y además, “en los últimos meses, pese a la suba del dólar, no hubo un traslado a precios muy alto”, lo que ofrece una ventana de oportunidad para sincerar el mercado.

Sobre el uso político de los pronósticos económicos, fue categórico: “Está claro: el que está a favor es un buen analista para el gobierno; el que alerta, es malo”, refiriéndose a críticas injustificadas hacia colegas como Marina del Polleto. Y concluyó: “Si seguimos avanzando en una dirección en la cual claramente no es por ahí, lo que se viene es una corrección forzada”.

