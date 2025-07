Gastón Alonso: “Los salarios pierden por cuarto mes consecutivo contra la inflación”

En diálogo con Canal E, el economista Gastón Alonso, integrante de la Fundación Innovación con Inclusión, explicó que aunque el dato de inflación de junio sorprendió positivamente con un 1,6%, el estancamiento salarial agrava el deterioro del poder adquisitivo.

Inflación a la baja, salarios congelados

El último dato del INDEC marcó una inflación de 1,6% en junio, por debajo de lo estimado por los principales analistas. “El REM proyectaba 1,9% y las consultoras estaban en 2%”, señaló el entrevistado, quien reconoció que el dato fue “una sorpresa positiva”, aunque inmediatamente advirtió: “Está amargado por lo que son los salarios”.

“Ya son cuatro meses consecutivos de caída en el poder adquisitivo del salario privado registrado”, advirtió el economista, al analizar los datos del SIPA que mostraron una suba salarial del 0,8% frente al 2,8% de inflación en abril. Alonso explicó que esto ocurre, en parte, por el techo que impuso el Gobierno a las paritarias: “Desde febrero se fijó un límite de 1,5% o 1% de aumento salarial”, lo que derivó en una pérdida acumulada del 5% en el poder de compra desde enero.

“El problema no es sólo que los salarios no suban, es que están en los niveles más bajos de toda la serie”, advirtió Alonso, señalando que hoy se ubican incluso por debajo de los valores de noviembre de 2023, uno de los meses con menor poder adquisitivo en los últimos años.

El dato oculto: almacenes de barrio y consumo estancado

La diferencia entre las estimaciones de inflación y los datos oficiales se debe, según Alonso, a un cambio en el comportamiento del consumo. “Las consultoras medimos precios en grandes supermercados, pero se nos escapa el dato de los almacenes y comercios de cercanía”, explicó.

En esos canales —donde no hay promociones bancarias ni descuentos masivos— los precios se mantienen estables porque “la recesión pega más fuerte y no se vende”. Por eso, muchos productos no suben sus precios simplemente porque “los comerciantes no pueden trasladar aumentos: tienen el mismo precio hace seis meses”.

Este fenómeno también limita el pass-through del dólar. “No hay traslado a precios porque no hay ventas; si tenés un producto en la góndola desde hace medio año, no podés aumentarlo”, sentenció.

El resultado: inflación contenida pero con caída del consumo. Alonso advirtió que el nivel de actividad también lo refleja: “La economía alcanzó su pico en enero 2025, cayó fuerte en marzo, repuntó en abril, pero en mayo todas las consultoras esperamos otra caída”.

Y concluyó con una advertencia clave: “No podemos hacer crecer una economía con salarios que van a la baja en términos reales”.