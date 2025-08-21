Gerardo Feldman: “Se están armando fábricas en Argentina para exportar viviendas a Estados Unidos”

En diálogo con Canal E, Gerardo Feldman, arquitecto, aseguró que las viviendas rápidas y eficientes ya son una realidad en Argentina y Estados Unidos, con potencial para transformar el acceso a la vivienda y el desarrollo exportador.

Viviendas rápidas: ecológicas, seguras y listas en 90 días

“Ya están en el mercado. Empezó en Estados Unidos, en Texas, con tres barrios y 600 casas construidas con este sistema”, afirmó Feldman, al referirse a las viviendas industrializadas que se ensamblan como contenedores. Estas unidades llegan listas desde fábrica y se instalan sobre una platea ya preparada en el terreno.

“Lo que tiene de bueno esto es que los materiales son reciclables, consumen menos energía y se entregan en 90 días”, destacó el arquitecto. Además, explicó que en Argentina ya se implementó un edificio de seis pisos en Vaca Muerta y que se están desarrollando casas similares en zonas turísticas.

Según Feldman, “la estructura es totalmente de hierro, estructuralmente es espectacular: resiste el viento y el movimiento del suelo”. Estas casas pueden tener hasta tres dormitorios, dos baños y una superficie de 80 a 90 m². Aunque la empresa proveedora no incluye la platea ni las conexiones al terreno, “las casas vienen con toda la instalación interna lista, como una casa rodante: se enchufan al agua, electricidad y desagüe”.

Además, se están desarrollando prototipos flotantes y se evalúa su implementación en barrios sobre cuerpos de agua, especialmente en sectores turísticos.

Financiamiento y exportación: doble impacto económico

Uno de los puntos más relevantes es el acceso a financiamiento. “La idea es que el Banco Hipotecario va a empezar a financiarlo a 10 años”, anticipó Feldman, aunque aclaró que la tasa de interés aún está en evaluación.

“Estamos hablando de viviendas un 30-35% más baratas que una construcción tradicional”, explicó. Esta reducción de costos, junto con la entrega rápida, representa una solución efectiva para el déficit habitacional y para quienes buscan una vivienda económica y eficiente.

Pero el impacto no se limita al mercado interno. “Se están armando fábricas en la Argentina para exportar a Estados Unidos, lo cual está generando una gran esperanza para todos”, señaló Feldman. Actualmente, se desarrollan proyectos en Port St. Lucie, Florida, aunque los procesos de aprobación son más estrictos por normativas municipales y condiciones climáticas como huracanes.

El arquitecto concluyó que estas viviendas no solo apuntan al sector turístico, sino que representan una solución de primera necesidad: “Mucha gente puede acceder a su casa de manera rápida y económica. El tiempo es plata”.

