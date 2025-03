Glustein: "Un Congreso que aprueba un cheque en blanco puede ser muy peligroso"

En diálogo con Canal E, el economista Federico Glustein expresó que la reciente volatilidad en el mercado cambiario se debe en parte a la incertidumbre generada por la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "El anuncio de un acuerdo con el FMI, con ingresos de divisas, pero sin detalles claros sobre cuánto, cómo ni cuándo, genera impaciencia en el mercado", afirmó.

Glustein señaló que la falta de claridad lleva a los inversores a buscar protección mediante la compra de divisas. Este comportamiento, según el economista, resulta en un aumento de las cotizaciones paralelas. "En los últimos días, algunas cotizaciones paralelas subieron hasta un 8%", destacó.

La aprobación del DNU y la falta de detalles

El economista expresó su preocupación por la falta de detalles concretos en el acuerdo aprobado por el Congreso. "No se sabe el monto, ni el plazo, solo se conocen dos puntos: la tasa de interés y el plazo de gracia", explicó Glustein. Añadió que, aunque la tasa de interés del 5,63% anual podría parecer baja en comparación con la estadounidense, es necesario tener en cuenta el riesgo país. "Generalmente, cuando un Congreso vota un cheque en blanco, puede ser muy peligroso", advirtió.

A pesar de su escepticismo, Glustein entendió el contexto en el que se firmó el acuerdo: "Argentina necesita renegociar la deuda para aliviar el impacto en el corto plazo y permitir el crecimiento económico", explicó. "Si no se paga la deuda, el crecimiento es muy difícil”, agregó.

La situación política y su impacto en las elecciones

En cuanto a la posible repercusión del acuerdo en las elecciones legislativas, Glustein fue cauteloso. "Lo que sucedió hoy no será recordado dentro de dos semanas", dijo. Según el economista, si no hay cambios significativos en la situación económica, el acuerdo no tendrá un gran impacto electoral. Sin embargo, destacó que un acuerdo exitoso podría tener un efecto positivo a largo plazo: "Si el acuerdo es razonable, tendrá beneficios para la economía"

La proyección económica: ¿un cambio en el régimen cambiario?

Glustein también analizó las perspectivas económicas a futuro, sugiriendo que el acuerdo con el FMI podría traer consigo una estabilización de la macroeconomía. "Lo que va a pasar a partir de este acuerdo es la consolidación de un crecimiento económico", comentó. Según el economista, un tipo de cambio más flexible podría ser el siguiente paso: "Podríamos ver una flotación sucia, con un tipo de cambio más variable y el banco central interviniendo solo cuando sea necesario"

Glustein también subrayó la importancia de las exportaciones, como la cosecha y la producción de Vaca Muerta, que podrían aportar divisas necesarias para estabilizar la economía.

El futuro del cepo cambiario

El economista habló sobre la eliminación del cepo cambiario, una de las principales expectativas de los ciudadanos. "No se va a liberar el cepo de un momento a otro, pero para el próximo año tendremos más claridad sobre cómo se va a manejar", aseguró.

Para finalizar, Glustein mencionó que, aunque no se espera una liberación total inmediata, el proceso de flexibilización avanzará durante el próximo año. "En 2026, creo que el cepo cambiario habrá desaparecido completamente", concluyó.